民視新聞／綜合報導

一名22歲蔡姓男子，週日在屏東枋寮報案自首，兩年前在南投，因財務糾紛勒斃女雇主，棄屍在偏僻南投彰化交界山區，不過，警方在139線搜山一天，都沒有找到。法醫高大成說，經過兩年時間，就算現在找到也只剩骨頭，拖了2年才自首，不排除是嫌犯良心不安，卻故意報錯地點，找不到屍首，逃避刑責。

警車、消防車大陣仗來到南投彰化交界山區，因為這名穿著粉紅色上衣的男子指稱，兩年前犯下殺人案，隨後將屍首丟在山區。

屏東縣枋寮分局偵查隊長謝明邦：「據蔡姓男子供述，犯罪時間為112年10月，地點位於南投縣一處民宅，隨後棄屍於南投縣偏遠山區。」

南投地檢署主任檢察官賴政安：「本署於昨日受理蔡姓嫌犯，疑似殺人案件，已指定承辦檢察官，指揮司法警察積極調查蒐證中。」





自首2年前殺人棄屍彰投139線 警搜山暫無所獲

警方與消防人員都出動，尋找是否有報案者指稱的死者遺體。（圖／民視新聞）









22歲蔡姓男子7日晚間六點多，跑到屏東枋寮派出所報案自首，但警方根據他的供述，大批人力搜山還是一無所獲，由於他自稱殺人犯案地點在南投，南投檢方也已經著手調查，檢方也證實去年一月，家屬有通報失蹤。只是婦人若真的在兩年前就遭殺害，法醫高大成說就算找到，也只剩骨頭了。

法醫高大成：「（經過兩年）絕對剩骨頭了，衣服可能也破了，在褲子可以找到，有時候可以找到DNA。」

根據高法醫辦案無數的經驗，棄屍山區兩天就會飄出臭味，5~7天變成濃烈臭味，這臭味最多可持續大約兩週，野生物啃食，會增添臭味的變數，如果沒被啃食，臭味方圓20公尺，都可以聞到。嫌犯自首犯案，但為何警方跟著他去搜山卻一無所獲？

法醫高大成：「應該是他真的有殺這個人，睡不著然後出來想要自首，然後去問律師，然後律師告訴他說，只要找不到屍首你就沒有罪，所以他就報錯地方嘛。」

律師廖國竣：「如果屍體已經找不到了，這時候仍然可以透過，被告的自白、證人的證述，或者是相關鑑定的跡證，來認定有殺人罪的事實。」





自首2年前殺人棄屍彰投139線 警搜山暫無所獲

嫌犯自稱將遺體棄置１３９縣偏僻山區（圖／民視新聞）









我國司法史上，缺少遺體而判刑的案例，真的非常罕見，高大成認為先找到遺體才是重點，就算已化為白骨，衣物還有機會驗到DNA，將兇嫌定罪！





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

