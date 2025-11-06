自駕計程車時代來臨 研究：恐增空車與駕駛里程 未來更擁塞

Alphabet的Waymo，亞馬遜的Zoox，到特斯拉的Robotaxi，自動駕駛計程車逐漸從小眾實驗，走向大眾應用。今年9月，亞利桑納州批測試Robotaxi，讓Robotaxi的版圖跨出德州、加州，與內華達州。Waymo更在舊金山、鳳凰城、奧斯丁、洛杉磯等城市，完成千萬次付費乘車的紀錄。

有些人相信，自駕計程車時代的來臨，可降低人為交通事故，減少私人汽車擁有量，甚至因為絕大多數為電動車，所以可降低碳排放，促成永續交通。然而，事實真的如此嗎？

舒適與便利刺激需求

哈佛法學院勞動與工作生活計畫（Labor and Worklife Program）研究員努尼斯（Ashley Nunes）研究發現，大眾認為自駕計程車方便、便宜、環保，可能會刺激乘車需求，減少共乘，讓原本不搭計程車的旅程也改用無人計程車，導致能源消耗與排放增加。

自駕計程車也可能讓人更接受長時間的通勤，進而增加車輛行駛里程（VMT）。麻省理工學院學院（MIT）智慧交通實驗室的研究指出，近1/3的美國駕駛表示，如果有自駕汽車，他們會考慮搬到離城市更遠的地方，路程雖然變長，但通勤更輕鬆。

自駕計程車可能會增加空車里程。例如，在等待接單時，讓車子無限繞行街區，以省下市區停車費；或是為了增加載客率，提前將空車調往需求高的區域，這都會增加空車里程，甚至讓交通更擁塞。

德州大學對共享自駕車的里程研究發現，車隊總里程中有30%到40%並沒有載客。Swyft Cities執行長波斯基（Jeral Poskey）觀察表示，「空車意味著巨大的資源浪費，隨著自動駕駛計程車的行程頻率與平均行駛里程增加，這種情況將更嚴重。」

整合自駕車與大眾運輸

加州大學柏克萊分校的研究計算出，隨著運行頻率增加，通勤時間延長，空車里程增多，全面採行自駕計程車可能使總車輛行駛里程大幅增加83%，幾乎是目前的兩倍。

自駕計程車可能衍生的問題並非無解。管理顧問公司科爾尼（Kearney）建議，自駕計程車的票務應整合大眾運輸，進而成為公共交通最後一哩的接駁，而非相互競爭。

科爾尼認為，應限制自駕計程車營運的地理範圍與時間，以避免市中心塞車時段，街道還因空車繞行而更擁擠。現在已經有許多城市對進入擁擠區的車輛收費，未來城市也可針對空載里程收費，盡可能減少路上的空車。

「城市必須做好準備。如不加以控制，自駕計程車革命將加劇壅塞。城市需要大膽且協調一致的監管，否則，因高科技發展造成的交通堵塞，嚴重程度將超越今日，」科爾尼警告。