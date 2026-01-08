自駕車時代 "AI看臉色"讓行車更安全

自駕車上路後，真的沒有安全問題嗎？各國政府正在對此訂定相關規範，要求車廠必須在車內裝設監測系統，確保駕駛人的精神、注意力、與身體健康，都未違反上路法規。在美國今年的消費性電子展上，就有多家開發商，展示這種監測科技。完全不必接觸人體，研發商強調，只需透過裝設在後照鏡上的攝影鏡頭，就能判定駕駛人的身心狀況，包括心跳、呼吸，是否過於疲勞，或者在滑手機、吃東西而分心等，希望在政府公布明確的相關法規前，先應用人工智慧，做好技術準備。

擁有自駕科技的汽車 已不再稀奇，正在美國 拉斯維加斯 舉辦的消費性電子展，廠商今年的開發重點是，要讓AI智慧車，"學會看老闆臉色"。

Gentex產品線 管理總監 布雷肯伯里：「駕駛昏昏欲睡，坐姿不正確嗎，他們在吃東西或打電話嗎，或者，他們正在生氣嗎，你能想到的各種狀況，我們的自駕車，都能檢測到。」

技術開發商表示，透過在後視鏡上 裝設的鏡頭，車廠發展出的AI監測技術，就能更加保障，駕駛與用路人的安全。

Gentex產品線 管理總監 布雷肯伯里：「新技術也可以測量生命徵象，例如駕駛人的心跳和呼吸頻率等，這些都是非接觸式的，我們實際上是透過攝影機，看著駕駛，就能完成測量的。」

黑科技聽起來好神奇。研發商指出，在自駕車上裝載這些系統，是為了因應各國的新法規。因為相關部門要求汽車製造商，必須在有自駕功能的車輛上，安裝監測系統，以判別駕駛是否分心或疲勞駕駛。

但這些被收集的大量數據，引發了消費者對隱私權的擔憂。

《消費者報告》市場政策主管 布魯克曼：「我認為可以透過一些保護隱私的方法，來部署這些技術，有些公司已經正在這麼做了，但業界目前還沒有看到，(政府)明確的規範或法律，所以廠商只能摸著石頭過河。」

輝達執行長 黃仁勳：「人工智能是一個完整的技術鏈，而輝達正在重塑AI，從晶片到基礎設施，從模型到應用程式等等，好讓各界都能為世界創造出，令人讚歎的相關應用。」

輝達執行長黃仁勳，也在演講中指出，過去10多年來，AI應用從感知型、進展到生成式AI，下一階段則將邁向最重要的 "實體AI"，透過手機、電腦、或家電等消費性產品的應用，提供消費者新奇體驗，才能讓一般大眾對AI科技更有感。

