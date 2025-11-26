自駕車躍進.客貨兩用 無人賽車跑贏人類
美國加州街頭2026年可能出現中國大陸製造的無人電動計程車嗎？目前自駕公司Waymo已經宣布，要引進中製極氪(Zeekr)，在美國多個城市服務。中國在新能源車產業持續領先，還包括電動貨運卡車銷量增長，中型電動客貨兩用無人車，也完成道路測試，最快今年底量產。同時，上海推出可用手機召喚的移動充電機器人，解決老舊社區無電動車充電樁的難題。自駕車要取代人類駕駛的職業功能了嗎？連賽車手都要小心：在阿布達比的無人車賽事中，AI操控的無人賽車，極速下運算能力有重大突破，最後一不到一秒的微弱差距，贏過人類車手。
Alphabet旗下的自駕公司Waymo，2018年就開始在美國加州舊金山試營運無人計程車，如今在舊金山灣區和洛杉磯的電動無人車隊，有超過千輛。Waymo也宣布要引進中國大陸吉利汽車旗下的電動車品牌Zeekr(極氪)車款。
加州聖地牙哥街頭的這輛Zeekr，雖然目前還在有人上車監控的試行階段，但未來2026年夏天，Zeekr就將以無人車款加入Waymo旗下，在拉斯維加斯、聖地牙哥與底特律等地服務。
而在中國大陸，「新能源貨卡」正在搶佔貨運市場。3000萬輛各式大小貨卡中，純電動重型卡車約已有15萬輛，在公路上行駛。
中國汽車工業協會副秘書長 陳士華：「2025年，中國重卡市場能夠實現相當的連續增長，是設備更新、機電投資、能源戰略等多方面的共同作用。」
儘管在已經上路的卡車中，中國大陸全電動貨卡只佔不到1%，但全電動貨卡的銷量近年來明顯成長，如果加上氫燃料貨卡，與油電混合貨卡，則早在2024年中國的新能源貨卡，銷量就突破10萬輛。同時中國大陸還制霸全球電動車電池3分之2產能，這讓中國電動車產業升級腳步不停。儘管中國大陸整體貨卡新車銷量上揚，但城市裡輕型中型貨卡司機，還是對職業可能被取代，有輕微的焦慮。
上汽大通汽車戰略規劃部主任 王仁傑：「我們這個車速就能做到60公里以上，這是可以上道路的。」
客貨兩用的中型無人車「大拿雙子星」走低調路線，當貨車可以無人配送，24小時自動運作，當客運車則有智慧調光玻璃，寬敞座位空間，甚至無人機輔助駕駛。車體本身也配備11個攝影鏡頭與感測雷達。
上海電視台記者：「我們現在模擬的是一個鬼探頭的場景，可以看到車現在高速的向我駛來，它可以輕鬆地感知到我的存在，包括它面前(前面板)的顯示，也變成了行人請先行。」
完全沒有預備的駕駛室，這款箱型設計的無人貨車，側板也可以完全打開，能同時載客和載貨，也已經完成500萬公里道路測試。目前預計最快今年底量產，年產能10萬輛。另一個能悄悄改變城市道路面貌的，是這樣的無人車。
上海楊浦區居民 戴女士：「那我在手機上下好單，等於是有一種預約的模式，或者是跟保安這邊溝通，它到時候把(充電)車開過來，就隨時給我充電就可以了。」
上海楊浦區這個建於90年代的社區，2千多戶居民現在苦於沒有足夠電動車充電樁。現在可以隨時用APP召喚充電樁過來了：兩部載著電池的小充電車在周圍待命。
上海市銀航街城管中心人員 耿傑：「也讓居民們今後不會再因充電問題，私拉電線啊，還有一些私裝一些充電樁，導致了一些安全隱患問題。」
每輛充電小車一天可以為大約12輛電動車充電，自充則最多6次。全無人駕駛時代悄悄逼近，連賽車起跑線上的美女模特，也變成了機器人。11月15日在阿布達比舉行的這場自駕賽車聯賽(Autonomous Driving Race League, A2RL)，由六輛無人車對決，考驗著不同車隊的AI與感知系統連動，在車輛時速超過250公里的極端情況下，瞬間運算、感知與AI決策能力的綜合表現。
原本領先的義大利Unimore車隊無人賽車，進入中場第20圈時，超車過程中發生追撞。抱著頭好沮喪的是車隊裡的人類。最後是德國慕尼黑工業大學TUM Racing車隊奪得冠軍。六輛無人賽車中有四輛完成了比賽，相比2024年只有1輛車完賽，AI的表現明顯改善，但還有更精彩的：人機對決。
前一級方程式賽車手柯維亞特(Daniil Kvyat)，對戰的就是今年的無人組冠軍TUM Racing賽車。由於判定人類車手有天生反應優勢，無人車得到先起跑10秒的優勢，前一次的人機對決中，無人賽車圈速比人類駕駛慢了10秒，但這次兩方差距只有1.58秒，人類最後以不到1秒的差距，敗給了AI操控的無人賽車。
更多 TVBS 報導
沒方向盤.踏板 特斯拉Cybercab亞太區首秀
無人計程車只需61元！大陸新型自駕車「一鍵預約」 乘客驚嘆：比網約車便宜
鴻海攜輝達、Stellantis、Uber 宣布全球自駕車計畫啟動
亞利桑那洪水Waymo卡路中央 民眾受困嘲諷：原來不喜歡洪水
其他人也在看
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
加錯油怎麼辦？汽油可以混合使用嗎？汽油加成柴油還能發動嗎？│汽車小學堂
開車到加油站時，偶爾會不小心將92加成95或98無鉛汽油，或反過來將95或98加成92無鉛汽油，甚至發生不同汽油「混加」的情況，加錯油該怎麼處理？會對汽車造成傷害嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
小偷也愛 Toyota RAV4！失竊量高居加國冠軍 贏過 CR-V
Toyota 今年推出 RAV4 第六代，台灣也有望在明年第一季跟進推出，現行款的第五代已經在產品末期，儘管如此，RAV4 五代仍然相當搶手，高人氣的程度，甚至成為加拿大失竊數量最高的車型。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
向CR-X致敬的現代演繹 Honda Integra Targa現身
在廣州車展上，GAC Honda推出了一款令人驚喜的概念車Integra Targa。這款車以中國市場的Civic為基礎，透過顯著的改造，重新詮釋了1990年代Honda經典小跑車CR-X的精神。雖然Prelude新世代油電跑車正成為品牌焦點，但這款雙門、可拆卸Targa車頂的Integra概念車卻悄悄吸引了不少關注，以其獨特設計向本田過去的跑車致敬。在廣州車展上，GAC Honda推出了一款令人驚喜的概念車Integra Targa。這輛Integra Targa並非量產車，而是一輛由GAC Honda廣汽本田打造的概念作品，該車基於中國市場的五門掀背版Integra改造而來，車頂與後門被完全移除，取而代之的是更長的無窗框前門和加厚後移的B柱結構，使整車展現出類似CR-X Del Sol的輪廓。車尾部分保留了原有玻璃掀背設計，使Targa式造型流線完整。車身採用白色多輻鋁圈，並搭配紅色後視鏡蓋，靈感來自Integra特仕版車型。 內裝方面，Integra Targa採用2+2座位配置，紅色飾條貫穿中控台，增添年輕運動感。雖然後座空間並未強調舒適性，但開放式車頂設計提供了極佳的頭部空間Carture 車勢文化 ・ 1 天前
全球改最大的Toyota Corolla在中國！嶄新車頭、中大型房車軸距、科技座艙
全球改最大的Toyota Corolla在中國！嶄新車頭、中大型房車軸距、科技座艙SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
花6.7億買車、還是買了一個夢？車子還沒造好已經天價出售
如果一輛車是坐直升機抵達拍賣會，那它的價值大概會讓會計師心臟痛三天。來自Gordon Murray Special Vehicles的S1 LM就是這種等級，因為它是由F1傳奇設計師Gordon Murray監製、限量僅五輛的超頂級作品，還沒正式量產就已經話題爆棚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全新得利卡D:6將會引進台灣？Mitsubishi Delica D:5日本北海道自駕體驗 Feat. @7car @jjlovesdriving @UCARTV
這次邢男遠赴北海道除了試駕全新Mitsubishi XFORCE，還在札幌一般道路體驗Delica D:5，這個第五世代的得利卡已經在日本販售長達18年，期間經過多次大小程度不同的改款，雖然提升不少競爭力，但18年過去難免略顯老態，本次試駕也將帶來D:6的最新消息，據說有機會在台灣上市，讓我們一起期待吧！車水馬龍網 ・ 22 小時前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前
金曲歌王熱愛超跑！林俊傑「起家車」比你想的還平價｜名人車庫
歌手林俊傑創作才華驚人，加上超強的歌唱實力，被譽為是「行走的CD」。出道以來，他唱過無數膾炙人口的作品，也獲得各項音樂大獎肯定。不過，舞台之外的林俊傑，也是一位徹底的愛車魔人，時常在社群分享各式超跑與限量名車。以下，我們就來看看林俊傑的車庫裡，究竟有哪些令人讚歎的珍藏座駕。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 2 小時前
BMW已採不含稀土的馬達 汽車界聖杯：廠商不仰賴中國稀土
紐約時報24日分析，汽車廠商擔心受到地緣政治綁架，紛紛尋找電動車稀土磁鐵的替代選項，能夠不依賴中國稀土的汽車，儼然成為「...世界日報World Journal ・ 1 天前
16歲老Cayenne大變身！保時捷動刀翻新 罕見6速手排＋復古越野魂帥炸
保時捷向來擅長替車迷「圓夢」，旗下 Sonderwunsch（特殊客製化）部門的歷史可追溯至1978年，從新車配色到獨家材質，全都能客製化。如今這個部門更跨足老車翻新，最近他們就替一輛2009年初代Cayenne GTS動了全身大手術，讓 16歲的豪華SUV煥然一新。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
韓國電動車嚇到保時捷！Ioniq 5 N成718 EV靈感來源
韓國現代這幾年火力全開，連向來自信滿滿的保時捷都忍不住大讚。Ioniq 5 N 這輛被車迷封為「韓國最強電動神獸」的性能EV，讓保時捷718與911系列主管Frank Moser體驗後，直接用「大開眼界」來形容，還說現代工程師「真的做得非常棒」。尤其是能模擬引擎聲浪的N Active Sound+與模擬換檔的N e-shift，讓他印象深刻。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
台灣重卡新霸主！FUSO New Super Great預售百輛秒殺
台灣運輸業邁入高效競爭的關鍵時刻，FUSO今正式在台推出全新旗艦重卡New Super Great，提供21.5至46噸曳引車與底盤車選項。結合德系動力科技、全新外觀與滿載的智慧安全配備，DTAT再次強調「頭家夥伴」精神，協助全台運輸車隊在效率、安全與永續上全面升級。台灣更成為全球第二個導入市場，足見總部對台灣的重視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
電池供應過剩 全球電動車產業的潛在危機
近年來汽車製造商與電池生產商紛紛投入巨資擴充電動車電池產能，期待隨著電動化浪潮掀起，需求會快速爆發，但最新由AlixPartners提出的報告指出，電池產能增速或將大幅超出實際需求。數據顯示，到2030年，全球電池產能預計將是實際需求的三倍。以北美為例，其電池產能接近需求的四倍，而中國的情況更加嚴重，產能可能比需求多出五倍以上。這種供過於求的結構，不僅使得電池廠商面臨財務與產能利用率的壓力，也讓整個汽車產業不得不重新思考其電動化投資節奏與策略。最新報告指出，由於電動車的銷售放緩，現在電池產能已經過剩，恐將遇到電動車電池泡沫潮。面對電動車需求未如預期迅速爆發，車廠和電池廠商已經開始做出調整。以Ford福特為例，其在美國肯塔基州與合作夥伴SK On建設一座58億美元的電池工廠，但已宣布將原計畫產能下調約35%。此外，GM通用汽車在俄亥俄及田納西的電池廠亦因電動車採用率偏低，削減1,550名員工。電池供應端過剩，需求端又未迅速跟上，使得許多此前看似輝煌的電池項目如今變得風險倍增。許多企業不得不將目光移向能源儲存系統（BESS）或減緩投資腳步，以減少資產閒置風險。 造成電池產能過剩的背後，有多Carture 車勢文化 ・ 1 天前
愛玩車／Defender全新達卡賽車 細節都在這
愛玩車／Defender全新達卡賽車 細節都在這EBC東森新聞 ・ 21 小時前
天外飛來"傳動軸"! 轎車安全氣囊爆開 駕駛嚇壞
中部中心 / 李文華 彰化報導有民眾開車行經國道3號北上快官路段，突然從南下車道，飛來一個車體傳動軸，直接砸向他的座車，當下安全氣囊直接炸開，所幸，後方車輛有保持安全距離，沒有撞上來。警方調查，懷疑是一輛小貨車的傳動軸脫落釀禍，有兩車遭到波及，一位駕駛受傷，依照道交條例，最高可開罰1萬八千元。貨車上的傳動軸竟然脫落 還在國道上噴飛 釀成車禍。（圖／翻攝畫面）車子開在高速公路北上快官路段，突然，砰的巨響，安全氣囊直接炸裂，車身晃動，發生什麼事情？行車紀錄器還原恐怖瞬間，一個長條形的傳動軸，從南下車道噴飛過分隔島護欄到北上車道，直接往座車砸，駕駛說，當下人生跑馬燈都出來了，駕駛發文說，後方轎車有足夠安全距離，還好沒撞上來傳動軸從南下車道飛到北上車道 還砸到民眾座車。（圖／翻攝畫面）車禍發生在24日上午10點多，國道三號北上202.7公里快官路段，突然天外飛來傳動軸，一輛才開兩年的休旅車和半聯結車都遭到波及，還有一人受傷。肇禍的是這輛藍色貨車，傳動軸脫落還砸車，保養廠老闆說，如果傳動軸出現螺絲鬆動、十字軸承斷裂，就得趕快，進廠維修。車主說，才開兩年的愛車，遭到傳動軸攻擊，車損估計大約30多萬，雖然心疼，但至少人平安。原文出處：天外飛來「傳動軸」！轎車安全氣囊爆開 駕駛嚇壞：人生跑馬燈出現 更多民視新聞報導轎車疑閃車！衝撞路旁2車7機車 婦被壓倒頭部受傷台南車輛失控衝撞安全島 嘉義駕駛誤踩油門衝超商彰化重大車禍! 超車失當連撞4車 肇事車再撞飛路人民視影音 ・ 8 小時前
九年沒人追得上！愛快羅密歐打造性能房車最強傳說
義大利經典品牌Alfa Romeo再度在德國《SPORT AUTO AWARD》讀者票選中奪下亮眼佳績，其中性能旗艦Giulia Quadrifoglio更以超過台幣350萬元級距的房車市場中連續九年稱王，成為該獎項史上唯一達成九連霸的車型。這回共有 67%的讀者毫不猶豫投給它，等於直接用數字證明：這台車的魅力就是無可取代。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
Volkswagen Polo GTI 首波配額上市即秒殺，台灣分公司爭取追加配額！
Volkswagen本月推出Polo GTI獲熱切矚目，首批50輛甫上市即銷售一空，台灣福斯汽車極力向德國原廠爭取追加生產。2GameSome ・ 1 天前
福斯Volkswagen因電容式按鍵被起訴，原廠認為這沒必要…
福斯Volkswagen因電容式按鍵被起訴，原廠認為這沒必要…SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
第 62 屆金馬獎星光大道再由 Lexus 擔任接送座駕！
金馬獎是台灣最具指標性的電影文化盛事，也是全球華語暨華人電影創作最高榮耀之一。今年金馬獎堂堂邁入第62屆，持續為無數卓越的影視創作者提供展露藝術視野與動人故事的殿堂。在這場年度盛典中，不僅眾多精湛作品與電影工作者將角逐各項大獎，星光大道上群星匯聚的耀眼風采，更將成為觀眾與媒體目光的焦點，見證華語電影蓬勃創作能量的璀璨綻放。2GameSome ・ 1 天前