自駕車躍進.客貨兩用 無人賽車跑贏人類

圖／達志影像美聯社

美國加州街頭2026年可能出現中國大陸製造的無人電動計程車嗎？目前自駕公司Waymo已經宣布，要引進中製極氪(Zeekr)，在美國多個城市服務。中國在新能源車產業持續領先，還包括電動貨運卡車銷量增長，中型電動客貨兩用無人車，也完成道路測試，最快今年底量產。同時，上海推出可用手機召喚的移動充電機器人，解決老舊社區無電動車充電樁的難題。自駕車要取代人類駕駛的職業功能了嗎？連賽車手都要小心：在阿布達比的無人車賽事中，AI操控的無人賽車，極速下運算能力有重大突破，最後一不到一秒的微弱差距，贏過人類車手。

Alphabet旗下的自駕公司Waymo，2018年就開始在美國加州舊金山試營運無人計程車，如今在舊金山灣區和洛杉磯的電動無人車隊，有超過千輛。Waymo也宣布要引進中國大陸吉利汽車旗下的電動車品牌Zeekr(極氪)車款。

加州聖地牙哥街頭的這輛Zeekr，雖然目前還在有人上車監控的試行階段，但未來2026年夏天，Zeekr就將以無人車款加入Waymo旗下，在拉斯維加斯、聖地牙哥與底特律等地服務。

而在中國大陸，「新能源貨卡」正在搶佔貨運市場。3000萬輛各式大小貨卡中，純電動重型卡車約已有15萬輛，在公路上行駛。

中國汽車工業協會副秘書長 陳士華：「2025年，中國重卡市場能夠實現相當的連續增長，是設備更新、機電投資、能源戰略等多方面的共同作用。」

儘管在已經上路的卡車中，中國大陸全電動貨卡只佔不到1%，但全電動貨卡的銷量近年來明顯成長，如果加上氫燃料貨卡，與油電混合貨卡，則早在2024年中國的新能源貨卡，銷量就突破10萬輛。同時中國大陸還制霸全球電動車電池3分之2產能，這讓中國電動車產業升級腳步不停。儘管中國大陸整體貨卡新車銷量上揚，但城市裡輕型中型貨卡司機，還是對職業可能被取代，有輕微的焦慮。

上汽大通汽車戰略規劃部主任 王仁傑：「我們這個車速就能做到60公里以上，這是可以上道路的。」

客貨兩用的中型無人車「大拿雙子星」走低調路線，當貨車可以無人配送，24小時自動運作，當客運車則有智慧調光玻璃，寬敞座位空間，甚至無人機輔助駕駛。車體本身也配備11個攝影鏡頭與感測雷達。

上海電視台記者：「我們現在模擬的是一個鬼探頭的場景，可以看到車現在高速的向我駛來，它可以輕鬆地感知到我的存在，包括它面前(前面板)的顯示，也變成了行人請先行。」

完全沒有預備的駕駛室，這款箱型設計的無人貨車，側板也可以完全打開，能同時載客和載貨，也已經完成500萬公里道路測試。目前預計最快今年底量產，年產能10萬輛。另一個能悄悄改變城市道路面貌的，是這樣的無人車。

上海楊浦區居民 戴女士：「那我在手機上下好單，等於是有一種預約的模式，或者是跟保安這邊溝通，它到時候把(充電)車開過來，就隨時給我充電就可以了。」

上海楊浦區這個建於90年代的社區，2千多戶居民現在苦於沒有足夠電動車充電樁。現在可以隨時用APP召喚充電樁過來了：兩部載著電池的小充電車在周圍待命。

上海市銀航街城管中心人員 耿傑：「也讓居民們今後不會再因充電問題，私拉電線啊，還有一些私裝一些充電樁，導致了一些安全隱患問題。」

每輛充電小車一天可以為大約12輛電動車充電，自充則最多6次。全無人駕駛時代悄悄逼近，連賽車起跑線上的美女模特，也變成了機器人。11月15日在阿布達比舉行的這場自駕賽車聯賽(Autonomous Driving Race League, A2RL)，由六輛無人車對決，考驗著不同車隊的AI與感知系統連動，在車輛時速超過250公里的極端情況下，瞬間運算、感知與AI決策能力的綜合表現。

原本領先的義大利Unimore車隊無人賽車，進入中場第20圈時，超車過程中發生追撞。抱著頭好沮喪的是車隊裡的人類。最後是德國慕尼黑工業大學TUM Racing車隊奪得冠軍。六輛無人賽車中有四輛完成了比賽，相比2024年只有1輛車完賽，AI的表現明顯改善，但還有更精彩的：人機對決。

前一級方程式賽車手柯維亞特(Daniil Kvyat)，對戰的就是今年的無人組冠軍TUM Racing賽車。由於判定人類車手有天生反應優勢，無人車得到先起跑10秒的優勢，前一次的人機對決中，無人賽車圈速比人類駕駛慢了10秒，但這次兩方差距只有1.58秒，人類最後以不到1秒的差距，敗給了AI操控的無人賽車。

