自體免疫疾病 逆境求學不言棄

在印尼西爪哇省，慈濟關懷一位照顧戶威廉，是「免疫性血小板低下紫斑症」患者。他讀高二的時候發病，大學期間病情加重，但是好學的威廉，還是申請線上上課，順利畢業了。由於威廉的醫藥費，有些健保不給付，是家庭經濟負擔，威廉父親的同事是慈濟照顧戶，所以建議他們申請，受到慈濟的協助。

慈濟志工拜訪大學剛畢業不久的威廉，歡喜道賀。

慈濟志工 廖桃花：「我們持續關心威廉的狀況，當作自己的孩子一樣看待，像是前陣子參加他的畢業典禮，心裡真的很開心，和第一次(2024年)訪視相比，他變得更加開朗 更願意溝通了。」

廣告 廣告

回顧2020年高二開始，罹患簡稱ITP的免疫性血小板低下紫斑症，威廉就面臨一連串的考驗。

慈濟照顧戶 威廉：「我病情最嚴重的時候，2024年8月 確切來說是8月17日，那是我疼痛的高峰期，不能走路 膝蓋也無法彎曲，雙腿完全只能伸直，像是被鎖住了一樣。」

病情最嚴重的時候，只能申請在家網路上課、並且辭掉打工。合併的青光眼威脅，威廉的心理健康，一度跌到谷底。

慈濟照顧戶 威廉：「為了忘掉可能失明這件事，我自己找娛樂，後來也看開了 學會面對事實，就這樣坦然地接受。」

威廉的貴人，是父親的同事，介紹他們向慈濟申請健保不支付的醫療費。

威廉的父親 布迪安多：「當通過申請的時候，真的非常的開心，因為能夠減輕經濟壓力，慈濟印尼分會幫助我們，減輕了藥物費用的壓力。」

努力做個心靈健康的病人，社會新鮮人威廉，可以繼續追逐夢想。

更多 大愛新聞 報導：

一家之主心臟瓣膜受損 慈濟援助醫療費用

用愛跨越肢體障礙 職志合一發光熱

