自體免疫病害苦全球百萬人 新「CAR-T療法」改治療格局

紅斑性狼瘡等自體免疫疾病，現正影響全球數百萬人。由於傳統療法難以根治，患者深陷長期困境。為突破現有治療瓶頸，科學界發起革命，約翰．霍普金斯大學這些機構，日前進行研究，利用「CAR-T細胞療法」從根本上「重新編排」免疫機制。這項技術目前已在肌炎、多發性硬化症等臨床個案中，展開試驗；有望開啟劃時代的醫療變革，為人類戰勝自體免疫疾病帶來希望。

談起自體免疫疾病，許多人第一時間想到的，都是慢性、難以察覺的身體不適，但實際上，這些疾病的病程，並不如外界想像得那般單純。在美國，43歲的威爾森就因為罹患自體免疫性疾病「紅斑性狼瘡」，而走了一段無比漫長且艱難的就診之路。

紅斑性狼瘡患者 威爾森︰「我花了整整六年才確診，當時我的腎臟幾乎完全衰竭，他們才告訴我，我得了紅斑性狼瘡。」

專家表示，紅斑性狼瘡是一種免疫系統誤攻自身組織的疾病，經常導致疼痛與疲勞狀況反覆發作。而傳統療法最多只能暫緩患者的不適，無法觸及問題根源，致使病痛的陰影揮之不去。

美國國立衛生研究院專家 卡普蘭：「我們會把紅斑性狼瘡稱作『千面女郎』，也有人叫它『偉大的模仿者』，因為它的症狀千變萬化，這也是這種疾病難以確診的主要原因。」

然而，科學家們現正試圖改變現狀。來自約翰．霍普金斯大學等機構的研究團隊，預備帶來醫學上的重大轉向，他們不再單純壓制免疫系統對身體的衝擊，而是透過基因工程，從根本上「重新編排」錯亂的人體機制。

約翰霍普金斯大學生物醫學工程教授 格林：「我們實驗室現在正在研究的是，向你體內已有的細胞下達指令，然後改造它們，使其擁有新的功能。」

這項名為「CAR-T細胞療法」的技術，原本用於治療血癌，如今被改良以精準打擊那些引發自體免疫疾病的「流氓B細胞」。同時，科學家們也嘗試運用mRNA技術，賦予免疫系統自行修復的能力，讓身體的防禦機制重新回到正軌。

約翰霍普金斯大學醫學助理教授 柯尼格：「現在出現的這些療法，不論是用於極具侵襲性的紅斑性狼瘡、發炎性肌病或硬皮症的CAR-T細胞治療，都有機會以前所未見的方式做到控制病情。」

隨著CAR-T細胞療法的潛力逐步顯現，世界各地也開始進行臨床驗證。一名飽受嚴重肌肉無力與無效治療折磨的肌炎患者，日前就接受了這項實驗性療法，希望藉此減輕腿部與肩膀的緊繃和痠痛，幫助身體重新累積肌力，拾回獨立行動的希望。

肌炎患者 麥克哈里斯：「理論上，CAR-T細胞治療是一個很好的選擇，希望未來能讓更多正在經歷這種病的人使用，尤其是年輕患者。」

此外，相同的治療理念，也被應用於另一種會嚴重損害中樞神經系統的疾病「多發性硬化症」。在英國，一名女性就成為當地首位接受這項開創性療法的患者，未來有望避免像她父親那樣，面臨終身坐輪椅的命運。

倫敦大學血液學家顧問 羅迪：「如果我們能介入，讓免疫系統重新設定，而這正是這項療法可能做到的，它就能深入身體中所有致病細胞所在的區域，把它們清除，然後就像按下開關一樣，讓正常的B細胞恢復功能。」

醫師們相信，CAR-T療法不僅能「重啟免疫系統」，還能有效清除已侵入大腦與中樞神經系統的致病細胞。且令人振奮的是，它可能只需進行單次療程，就能讓患者免於長年依賴免疫抑制劑的折磨，這項突破，預計將為全球相關疾病患者，開啟治療的新契機，持續朝根治的目標邁進。

