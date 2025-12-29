自2022年裴洛西訪台開始 中共已對台發動7次環台軍演

自時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於2022年出訪台灣後，中共已對台發動7次環台軍演。 圖：總統府/提供（資料照片）

[Newtalk新聞] 中國人民解放軍東部戰區今（29）日宣佈，將從 29 日開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行代號「正義使命-2025」演習。而回顧過往，自從2022年時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，中共已經對台發動7次環台軍演。

2022年8月2日至3日，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風訪台，中共政府極為不滿，並以中央軍委命令，於裴洛西離台後8月4至8月10日一連七天發動「中國人民解放軍重要軍事演訓行動」，對我進行環台軍演，而這也是中共近年來首次對台發動環台軍演。

台灣總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫會晤後，中國隨後展開了「聯合利劍」軍演 圖：總統府/提供（資料照）

2023年4月，為了反制時任總統蔡英文在美國與時任美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，中共又對台發動環台軍演。其中軍演還分兩階段，第一階段（4月5至7日）代號為「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，第二階段（4月8至10日）代號為「環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習」；除了4月環台軍演，中共8月為了回應蔡英文過境美國，又發動軍演代號為「海空聯合戰備警巡演練」，對台發動環台軍演。

總統賴清德就職後沒多久，中共就在5月23至24日發動對台軍演。 圖：張良一攝(資料照)

2024年5月，中共趁總統賴清德就職典禮之際，於5月23至24日對台發動代號「聯合利劍—2024A」演習，反制賴清德就任總統；2024年10月14日，中共又對台發動「聯合利劍—2024B」環台軍演。

2025年至今共2次環台軍演，4月代號為「海峽雷霆—2025A」；12月29日開始的軍演代號則為「正義使命-2025」。

