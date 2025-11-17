即時中心／高睿鴻報導

高雄著名景點「月世界」本來因自然景觀特殊，時常吸引不少觀光客造訪，沒想到最近卻驚傳，竟有不肖業者濫倒廢棄物、導致該處竟有堆置數層樓高的「垃圾山」，誇張行徑令人髮指。據悉，現場不僅瀰漫惡臭的空氣，垃圾總量更是驚人，粗估超過數十噸；對此，民進黨高雄立委賴瑞隆相當震怒，並於今（17）日表示，之後將提案修正《廢棄物清理法》，大幅加重罰則以遏止不肖人士。

針對月世界垃圾山案，賴瑞隆強硬表示，任何涉違法案件，一貫立場要求司法及行政機關嚴查嚴罰；他也認為，政府必須以更強硬、更有力的法律手段嚇阻及遏止相關行為。因此，他將提案修正《廢棄物清理法》，大幅加重罰則，盼能遏止不肖人士。

廣告 廣告

賴瑞隆說明，月世界是高雄知名景點、也是重要的自然資產，結果卻遭惡質人士非法棄置廢棄物、破壞自然環境；因此，他支持高市府調派環保局清運，並要求警政署，共同全力追緝涉案人士，務必將不法人士逮捕到案。

快新聞／臭不可聞！高雄「月世界」驚傳非法垃圾山堆置 綠委震怒回應了

月世界山坡遭棄置大量垃圾，高雄環保局調派抓斗車、清潔車赴現場清除。（圖／高雄環保局提供）

此外，賴瑞隆也進一步指出，之後會提案修《廢棄物清理法》，針對非法傾倒行為，加大懲罰力度。第一，對「惡行重大者」提高罰金上限，讓不肖業者不再能以低廉罰金，換取高額不法利益；第二，明定執法機關有權沒入犯罪工具，包括傾倒用的車輛、機具與場地設備，徹底切斷其犯案能力；第三，對犯罪主謀、操作者與共犯，一律依刑事責任究辦，須真正付出代價。他強調，就是要用重罰遏止不肖人士。

此外，賴瑞隆也要求，應強化跨機關查緝機制，包括地方政府、環保署、警政單位及檢調共同合作，提升監視設備覆蓋率；另，建立可追溯垃圾來源的追蹤系統，並在偏遠易遭傾倒區域，增設巡邏與監視器。

賴瑞隆最後表示，濫倒垃圾破壞家園環境，任何人都無法忍受；務必讓不肖不法人員無利可圖無路可逃，從源頭根本杜絕這類惡行。

原文出處：快新聞／臭不可聞！高雄「月世界」驚傳非法垃圾山堆置 綠委震怒回應了

更多民視新聞報導

捍衛校譽！台大電機系校友狂發400份雞排 金額曝光

薛劍嗆完「斬首」不敢來？中國駐大阪總領館突取消「這活動」

遭立案通緝！賴聲援再籲韓三思 沈伯洋嗆：中共羅織罪名應被譴責

