臭侯友宜？柯P：我當過市長、新北改變太慢

[NOWnews今日新聞] 民眾黨創黨主席柯文哲今（1）日出席黃國昌新北市長競選總部開幕典禮，致詞時提及新北是全台人口最多的行政區，有400多萬人口，幾十年來兩大黨輪流執政，自己當過8年的台北市長，覺得新北交通跟居住環境還是改變得太慢，新北如果要進步更快，就需要一個全新的政治人物，「認為新北需要黃國昌」，更強調看看黃國昌的身材，自己內心已經從羨慕到嫉妒的程度，這表示他實在太有毅力了，「這實在了不起！」

柯文哲說，前天黃國昌還在立法院，奮戰到最後一秒，今天早上競選總部就已經開幕，這表示黃國昌是一個非常有效率的人，這也表示民眾黨跟黃國昌一樣，做事都非常的認真。

柯文哲說，其實競選總部就是民眾黨的一個縮影，民眾黨本來就沒有什麼資源，特別是過去一整年都在被清算中，所以面對今年的選舉，只能用最精簡的人力，最有限的資源，做最大力量的發揮。那希望在今年可以獲得一個最好的成績。

柯文哲說，新北是全台人口最多的行政區，有400萬人口，但幾十年來兩大黨就輪流執政，覺得新北交通、居住環境還是改變得太慢了，那新北如果要進步更快，就需要一個全新的政治人物，「認為新北需要黃國昌」。

柯文哲表示，自己當過8年市長，覺得一個城市要快速的轉型，就沒有辦法用過去那種傳統的思維或包袱。黃國昌就是這樣的人，他在中央研究院當學者的時侯，是幫小英寫10年政綱，當立法委員的時候，可以看到他在立法院揭弊。在民眾黨當黨主席的時候，帶著台灣民眾黨走過最困難的時刻，一步一步繼續成長。

柯文哲說，看到黃國昌健身的照片，其實內心已經從羨慕到嫉妒的程度，這表示他實在是太有毅力，可以花1年的時間去做，這實在了不起，這就看出他真正的性格，凡事非常地認真。

柯文哲表示，新北有400萬的人口，這是很大的人口紅利，新北有台灣最大的商機，最大的社會動能。新北是全台灣的縮影，從城市到鄉村都有，那新北用最快的速度脫胎換骨，一定要全新的政治人物。

柯文哲說，請新北市民仔細想一想，一個不圓滑、不討好民粹、不會花時間去搞社交的政治人物，而願意把時間都用來解決問題，這不就是我們要的市長嗎？很多人會說，黃國昌太兇了都在咆哮，但是我要問的是，民眾到底要什麼樣的政治人物？難道要鄉愿型的嗎？還是要一個做事認真的？這是新北市民要去思考的。

柯文哲表示，如果有一天，看到不公不義、看到擺爛、看到貪污腐敗，要裝得很優雅、溫良恭儉讓，市民要這樣的人嗎？如果政治只剩下圓滑，那麼最倒霉的一定是人民，如果政治人物每一個都要當好人，那麼人民就不會有好日子過。

柯文哲重申，今天站在這裡，只是要告訴新北市民，新北可以不一樣，只要選擇黃國昌，新北也一樣可以是一個開放、全民參與、公開透明的政府，新北也可以是一個理性、務實、科學的城市，新北也是一個講效率、講專業、講制度的城市。

最後柯文哲表示，若黃國昌當了新北市長，這些都會實現，我希望新北市民看一看，這競選總部可以給很多市民朋友一個全新的願景，讓大家看到這城市可以不一樣，「請新北市民給你們自己居住的城市一個改變的機會。請大家支持黃國昌！」

