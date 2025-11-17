臭到想吐！宜蘭斃死畜禽化製環境污染 議員怒控堆滿死豬雞

化製廠設在冬山鄉德興六路，鄰近龍德工業區的倉庫卻堆滿斃死豬雞與內臟桶，甚至溢到屋外，臭味強烈得讓居民「聞了想吐」。（議員邱素梅提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣斃死畜禽化製處理被指「臭到居民受不了」，環境污染爭議連日延燒，在議會上再掀激烈攻防。多名議員痛斥化製廠與工業區倉庫「堆滿死豬雞、內臟五千桶，臭味飄到馬路」，質疑縣府長期失察；但縣府農業處則強調倉庫內儲放的是「化製液肥」，非議員口中的大量斃死畜禽，並承諾將與議員共同會勘、釐清現場真相，相關專區規劃也已有方向，確定後會對外說明。

無黨籍議員邱素梅率先開火指出，化製廠設在冬山鄉德興六路，鄰近龍德工業區的倉庫卻堆滿斃死豬雞與內臟桶，甚至溢到屋外，臭味強烈得讓居民「聞了想吐」。她痛批縣府農業處多年不重視，專題報告「三張紙就打發」，呼籲設置完整的環保專區，把肉品市場、化製廠等嫌惡設施納入統籌管理，避免空污、水污問題持續惡化。

廣告 廣告

強烈得讓居民「聞了想吐」。（議員邱素梅提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

強烈得讓居民「聞了想吐」。（議員邱素梅提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

強烈得讓居民「聞了想吐」。（議員邱素梅提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

其他議員也加入炮火。國民黨議員陳玉萍建議直接利用利澤焚化爐促參案打造專區；民進黨議員謝燦輝提醒不要新設一處又引爆民怨；議員呂惠卿則質疑每次環保局稽查「都剛好沒味道」，擔憂若發生疫情恐難以收拾，更提醒水源、地目、採樣程序都必須徹查，不能讓單一廠商「永遠包辦」引發外界疑慮。

對此，農業處長李新泰回擊，工業區的倉庫「根本沒有死豬雞」，儲放的是化製後的液肥，現場他親自看過，符合法規規定。他的說法卻再度遭邱素梅反問，引發場內一陣騷動。經多方討論後，縣府承諾將與議員一同前往化製廠會勘，並同步加速環保專區選址評估，「方向已有一些雛形，確定後會向外界完整報告」。

更多中時新聞網報導

NBA》明星賽玩新哏 美國隊vs.世界隊

高燒逾3天恐感染肺鏈 速就醫

NBA》無視傷兵危機 東契奇轟41分獵鹿