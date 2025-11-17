臭到想吐！宜蘭斃死畜禽化製環境污染 議員怒控堆滿死豬雞
宜蘭縣斃死畜禽化製處理被指「臭到居民受不了」，環境污染爭議連日延燒，在議會上再掀激烈攻防。多名議員痛斥化製廠與工業區倉庫「堆滿死豬雞、內臟五千桶，臭味飄到馬路」，質疑縣府長期失察；但縣府農業處則強調倉庫內儲放的是「化製液肥」，非議員口中的大量斃死畜禽，並承諾將與議員共同會勘、釐清現場真相，相關專區規劃也已有方向，確定後會對外說明。
無黨籍議員邱素梅率先開火指出，化製廠設在冬山鄉德興六路，鄰近龍德工業區的倉庫卻堆滿斃死豬雞與內臟桶，甚至溢到屋外，臭味強烈得讓居民「聞了想吐」。她痛批縣府農業處多年不重視，專題報告「三張紙就打發」，呼籲設置完整的環保專區，把肉品市場、化製廠等嫌惡設施納入統籌管理，避免空污、水污問題持續惡化。
其他議員也加入炮火。國民黨議員陳玉萍建議直接利用利澤焚化爐促參案打造專區；民進黨議員謝燦輝提醒不要新設一處又引爆民怨；議員呂惠卿則質疑每次環保局稽查「都剛好沒味道」，擔憂若發生疫情恐難以收拾，更提醒水源、地目、採樣程序都必須徹查，不能讓單一廠商「永遠包辦」引發外界疑慮。
對此，農業處長李新泰回擊，工業區的倉庫「根本沒有死豬雞」，儲放的是化製後的液肥，現場他親自看過，符合法規規定。他的說法卻再度遭邱素梅反問，引發場內一陣騷動。經多方討論後，縣府承諾將與議員一同前往化製廠會勘，並同步加速環保專區選址評估，「方向已有一些雛形，確定後會向外界完整報告」。
宜蘭議員質疑斃死畜禽化製污染 環保專區露曙光
宜蘭縣斃死畜禽化製處理被質疑環境污染，引起邱素梅等議員關切並要求設置環保專區，統一處理肉品市場、斃死畜禽化製處理等問題；縣府農業處表示，將偕同議員辦理會勘，了解化製廠現場狀況，另對於設置專區已有相關地點評估，確定後會向外界說明。宜蘭縣政府今在議會辦理委託聖農公司就宜縣斃死畜禽化製處理造成環境污染檢討自由時報 ・ 9 小時前
基隆、新北、宜蘭住戶注意！18日將停水23小時 影響範圍看這裡
快儲水！根據台灣自來水公司公告，因辦理貢雙所年度高低壓檢測暨900mm超音波式水量計汰換工程，新北市、基隆市、宜蘭縣部分區域將在明（18）日上午9時起停水23小時，提醒民眾及早儲水。新北市、基隆市部分台視新聞網 ・ 3 小時前
議員指斃死畜禽5千桶散惡臭 宜縣：已處理成液肥
（中央社記者王朝鈺宜蘭17日電）宜蘭縣議員邱素梅今天質疑縣府委託處理斃死畜禽化製，業者堆放5000個桶子散發惡臭味，令人噁心想吐。縣府表示，現場已處理成液肥；至於設置專區處理，縣府已有初步方向。中央社 ・ 5 小時前
台東查獲5件非法棄置廢棄物 黃權煒強調刑責最高5年罰金1千5百萬
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導 近年常見非法傾倒棄置、掩埋廢棄物污染環境事件，引起社會大眾的關注，台東縣政府今（17）日表示，縣府相當重視，並指出在環保局持續與警政署保七總隊第9大隊台東分隊、縣警察局及台東地方檢察署的合作查緝下，今年迄今已查獲5件，全數皆依廢棄物清理法第46條刑罰規定移送法辦。台東環保局長黃權煒呼籲各事業、營建業等依法清理廢棄物，...匯流新聞網 ・ 5 小時前
