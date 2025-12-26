「臭到用不下去」 日本無印熱銷乳液遭顧客抱怨有惡臭、產品安全但接受退貨

日本無印良品的熱銷產品「藥用抗皺亮澤乳液」，因不少消費者反應氣味不佳，宣布受理退貨。翻攝無印良品官網



標榜天然溫和的日本知名生活品牌「無印良品」（MUJI），熱銷產品之一的「藥用抗皺亮澤乳液」（薬用リンクルブライト乳液，暫譯）遭消費者投訴有惡臭。無印良品26日發布聲明表示，經過調查產品成分及安全皆無虞，但開放有疑慮的消費者退貨。

這款「藥用抗皺亮澤」系列產品並未在台銷售。

綜合日媒報導，不少消費者本週在社群平台發文，抱怨最近購買的藥用抗皺亮澤乳液氣味很臭，有人說「臭到根本用不下去」、「像是牛奶壞掉的味道」。相關評論在社群擴散，成為熱門話題。

無印良品24日表示，正在調查產品氣味的問題；26日無印在官網發布聲明指出：「因為我們只使用天然成分，這些成分本身就帶有各自的香味，而且香味會根據成分材料的收成時間和狀況而有所不同。」

無印表示，經過調查，已確認這項產品的成分和安全性均無問題，如果已購入的消費者了解香氣的特性並願意繼續使用，則繼續使用沒有問題。

聲明接著表示：「雖然每個人對香味的感受各不相同，但我們非常重視顧客在使用產品時，香味可能無法達到預期感受的事實。我們將為希望退貨的顧客提供退款服務。」聲明最後也對造成消費者不安道歉。

無印表示，想退貨的消費者，帶著該產品到最近的無印門市，就可辦理退貨。接受退貨的產品包括「藥用抗皺亮澤乳液」200毫升瓶裝，180毫升補充包，50毫升攜帶瓶，以及導入液、化妝水和乳液各20毫升的試用組。

無印良品另一項熱門產品「空間芬香噴霧」，今年10月也發生產線混入細菌的問題，雖然不會影響人體，但無印主動宣布回收系列產品，所幸不包含被觀光客搶購的「空間芬香噴霧.晚安系列」。

