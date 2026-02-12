臭味飄到捷運站！臭豆腐名店插旗北市惹怨 居民控「每天活在臭味裡」：焦慮到把頭髮拔光
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導
花蓮知名臭豆腐名店進駐台北市中山區，卻因氣味過於濃烈，引發周邊居民反彈。事件在社群平台掀起討論，不少民眾向台北市環保局檢舉。更有住戶坦言「每天活在臭味裡」，生活與心理狀況皆受到影響。
一名網友在Threads發文控訴：「中山區橋頭玉里臭豆腐真厲害，連環保局也拿他無奈何，打話給承辦人員說的似乎很有誠意，但仍是敷衍！對方要我個資也老實說了，等過年後看你們怎麼處理！」，並表示自己：「每天處在臭味中焦慮到把頭髮拔光了。」
貼文曝光後，引發網友熱議，留言表示：「怎麼敢開在住宅區啊」、「在對面捷運劍南路站就聞得到」、「經過美麗華就有味道」、「那不是臭豆腐，是腐敗的惡臭」、「每次路過真的超臭，我都懷疑那邊的住戶怎麼有辦法受的了」。
據了解，受影響的不只一戶。樓上住戶表示，自店家開業以來，父母與鄰居多次向相關單位檢舉，初期甚至未設置排氣管，油煙直接排往後巷。如今家中幾乎無法開窗，後陽台也必須緊閉門窗，甚至在門窗縫隙塞衣物阻隔氣味，生活品質明顯下降。
台北市環保局回應，上月29日派員稽查，確認民宅周界外仍可聞到異味，已要求業者加強空污防制措施。同日下午複查時，業者承諾將調整排放口位置並加裝活性碳除味設備，預計農曆年後完成改善。
