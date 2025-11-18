臭氣沖天！ 高雄月世界淪「垃圾山」 陳其邁：嚴懲嚴辦

高雄市 / 綜合報導

高雄繼美濃大峽谷、大坪頂柏油山後，知名景點月世界遭偷倒大量垃圾，慘淪垃圾山，有不肖業者，趁凌晨，將十幾車的垃圾載到月世界附近偷倒，導致現場環境髒亂，臭氣沖天，市長陳其邁下令嚴懲嚴辦，國民黨則點名民進黨立委邱議瑩「又是她選區出事」，對此，邱議瑩表示，揪出不法比潑她髒水重要，目前檢方已掌握不法業者偵辦中。

從高空俯瞰，山坡地全遭一袋袋垃圾覆蓋，放眼望去無一處倖免，現場環境髒亂，還臭氣沖天，清潔人員疲於奔命，17日這天開始善後，現場更出動大型機具，光是這一天就清了至少8噸垃圾，隔一天再次出任務。

一行人分工合作，有的將垃圾放上吊車，準備吊掛上去，有的則是在旁協助，約莫中午時，再次透過空拍鏡頭，山坡地逐漸露出原本樣貌，高雄知名景點月世界風景區，在金山往中寮周邊的山坡地，變成垃圾山，而這一切會曝光得從11月初說起，當時有居民在半夜被可疑車輛吵醒，探頭看發現怪怪的車斗疑似還覆蓋著，緊急通報里長才發現全變了調，本該是樹木、雜草茂密的山坡地，被棄置超過數十噸垃圾。

月世界美名掉漆，成了垃圾山，高雄市長陳其邁震怒，下令嚴懲嚴辦，不過這回案件，也成為政治攻防戰，無論如何，最重要的是，相關單位應該早日將不法分子繩之於法，還給當地居民乾淨的生活空間。

原始連結







