臭氧前驅物大幅減量！ 南市力推製程治理新標準





臺南市環保局持續推動工廠空氣污染源管理，今年針對轄內具揮發性有機物（VOCs）排放潛勢之製程，推動專案式輔導改善作業，截至目前已完成12件製程改善案例。經估算，相關改善措施將可促成約17公噸／年VOC 減量，為南市臭氧前驅物控制及空氣品質提升帶來實質效益。

VOCs 於陽光照射下容易與氮氧化物產生光化反應，形成臭氧，是造成區域性空氣品質不良的重要因素之一。為減少工廠製程逸散排放，今年度特別強化針對高OFP(臭氧生成潛勢)製程進行查核、輔導及改善，包括：導入低VOCs原料、增設氣罩與集氣系統、提升廢氣處理效率、改善操作流程等，協助業者從源頭到末端逐步提升管理效能。

今年完成之12件改善案例涵蓋印刷、塗裝、塑膠加工及金屬製造等產業別，改善成果包括原料溶劑含量下降、製程氣體收集率提高、逸散明顯減少等。例如部分業者增設集氣氣罩後，廢氣收集效率大幅提升，也有工廠導入水性原料後成功降低製程排放量，成效可供同業參考。

為協助更多業者掌握改善方向，環保局亦於114年11月4日辦理「氣罩改善說明會」，除分享本年度12件輔導改善成果外，也將邀請技術團隊現身說明，介紹集氣氣罩設計原則、實務常見問題與改善策略，並開放業者交流與提問。期盼透過經驗分享，協助更多業者採取符合自身需求的改善措施，進一步提升製程空污防制效能。

市長黃偉哲表示，未來將持續推動製程源頭減量與設備改善，並結合查核、輔導及科技監測手段，提升工廠污染控制能力。同時也呼籲業者主動檢視自身製程是否存在 VOCs 排放風險，並善用環保局輔導資源，共同為改善臺南市空氣品質盡一份心力。。

環保局代理局長許仁澤表示，製程逸散一直是臭氧減量工作的關鍵環節，許多污染並非單一設備造成，而是整體製程管理、原料使用及集氣系統是否完善的綜合結果。從年度的 12 件改善案例證明，只要透過科學化評估、合理的設備配置與專業輔導，許多排放都可以有效降低。呼籲業者不要等到逸散造成異味或遭民眾陳情後才補救，而應從日常管理做起，主動提出改善需求。

