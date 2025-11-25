臭氧層破洞大幅改善 較 2006 年縮小 30% 有望於本世紀完全恢復

NOAA 技術人員於阿蒙森-斯科特南極站（Amundsen-Scott South Pole Station）考察站釋放搭載臭氧探測器（ozoneonde）的氣象氣球。 圖：翻攝自美國國家海洋暨大氣總署官網

[Newtalk新聞] 近期美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）與美國太空總署（NASA）共同發布報告，表示臭氧層破洞已得到顯著改善，2025 年南極上空的破洞是自 1992 年以來第五小的一次，也就是〈蒙特婁議定書〉這項里程碑式協議簽署的那一年。

〈蒙特婁議定書〉旨在透過限制氟氯碳化物，阻止其對臭氧層的破壞。臭氧層可吸收游離輻射和有害紫外線（UV），其存在對地球生物和人類健康至關重要，並可降低皮膚癌與白內障的發病率。

在 NOAA 與 NASA 於昨日（24）公開的文章中提到，臭氧層耗損高峰期在 9 月 7 日至 10 月 13 日之間，今年的破洞在 9 月 9 日達到全年最大單日範圍，達 883 萬平方英里（2286 萬平方公里）。該數據比 2006 年觀察到的有史以來最大破洞小約30%，當時該洞平均面積為1027萬平方英里（2660萬平方公里）。

2025 年臭氧層空洞達到最大範圍當天，於南極點上空的大小與形狀。圖：翻攝自美國國家海洋暨大氣總署官網

自2000年左右達到高峰以來，南極平流層中破壞臭氧層的物質濃度，相較於破洞出現前已下降約三分之一。依據氣象氣球的資料，2025 年南極點上方的臭氧層於 10 月 6 日達到最低濃度 147 多布森單位（Dobson unit），高於南極點有史以來最低的數值，2006 年 10 月的 92 個多布森單位，該數值在 1979 年前從未被發現低於 220。

馬里蘭大學資深科學家、NASA 臭氧研究團隊長期領導人保羅．紐曼（Paul Newman）表示，臭氧層破洞面積已比 21 世紀初更小，而今年的監測顯示，蒙特婁議定書及其後續修訂的，對於破壞臭氧層化學物質的管制，正推動臭氧層逐步恢復。而隨著全球各國以危害較低的替代品，取代破壞臭氧層的物質，科學家預測南極上的臭氧層破洞可能會在 2060 年代末期縮小，有望在本世紀中完全恢復。

