臭氧紅害改善率連2年未達標 環境部研議管制油漆塗料、清潔劑

環境部統計顯示，今年臭氧8小時紅色警示站日數高達88日，相較民國108年改善率僅72％，未達改善率76％目標，已連續2年未達標。環境部今日表示，近年大氣穩定不利汙染源擴散，導致臭氧改善遭遇瓶頸，未來除了持續管控工廠源，也將研議管控油漆塗料、清潔劑等消費性產品的成分，以減少臭氧前驅物揮發性有機物產生。

環境部今日舉辦「 114年空氣品質監測：檢討回顧、展望未來」記者會。

環境部統計，今年PM2.5年平均濃度12.6微克，低於空氣污染防治方案制定的14微克目標值，也相較民國108年改善22％。今年臭氧8小時紅色警示站日數則是88日，相較108年的310日改善72％，但未達到空氣污染防治方案制定改善76％的目標值。此外，113年臭氧紅害站日數93日，改善率70％，也未達到改善率74％目標。

廣告 廣告

環境部今日舉辦「 114年空氣品質監測：檢討回顧、展望未來」記者會。（翻攝自環境部直播）

環境部也檢視全國測站各污染物濃度近5年趨勢，發現PM2.5、PM10（懸浮微粒）、SO2（二氧化硫）、NO2（二氧化氮）等污染物近5年呈現改善，僅臭氧上升2％。

環境部大氣司長黃偉鳴表示，今年氣溫偏高，累積雨量多，但降雨日數偏少，對空品造成影響，檢視近10年情況，大氣更加穩定，不利污染源擴散，且近年弱風時數明顯增加，水平擴散條件也變差，導致我國臭氧濃度改善遭遇瓶頸，日本也面臨同樣情況，顯示臭氧改善除了污染源減量外，氣象條件改變也可能導致政策要重新審視。

他指出，臭氧前驅物為揮發性有機物，未來持續管制工廠源的排放，但未來將討論消費性產品的管制，例如油漆塗料、清潔劑含有揮發性有機物，將研議規範其成分，盼有助於減少揮發性有機物產生。

更多中時新聞網報導

麋先生解鎖東京 釣出徐若瑄誇讚

蜜雪全職媽媽圓夢返歌壇

古天樂林峯重唱《尋秦記》主題曲掀回憶殺