臭翻了！豐原水溝驚見大批廚餘 中市議員氣炸向環保局檢舉

台中市豐原區社皮路水溝近日傳出惡臭，台中市議員謝志忠2日到場發現，周邊水利溝內竟堆積大量廚餘，加上目前正值枯水期，惡臭及污染持續惡化 ，當場向台中市環保局檢舉，要求中市府盡速提出具體改善對策。環保局回應，將用最快速度會勘後，立即派員清理現場，並加強稽查取締非法棄置行為。

謝志忠表示，環保局昨日對外宣稱「社區大樓九成都已解決廚餘去化問題」，不過今天他卻接獲鄉親陳情，並稱在水利溝中發現大量遭非法棄置的廚餘，自己走訪現場確實如民眾所言，嚴正質疑中市府，從頭到尾都在掩蓋問題，根本是鴕鳥心態、粉飾太平。

謝志忠說，台中市人口約285萬人，市民每年因各項裁罰繳交給市府達數10億元，但市府面對廚餘問題，僅編列約5000萬元預算，補助約1萬台廚餘機，台中市116萬戶，換算下來根本不到1％受到補助，痛批台中市長盧秀燕宣稱要解決廚餘問題，實際作為卻嚴重不足，這樣的政策如何解決問題？

「環保局究竟有沒有具體對策」，謝志忠表示，廚餘禁止養豬昨日上路後，廚餘清運與處理成本節節上升，業者紛紛漲價，許多社區大樓也因此拒收，導致廚餘無處可去，直言廚餘處理不該只是把問題移走，市府必須正視源頭管理與實際執行面，否則政策亂、配套慢，苦的永遠是台中市民。

