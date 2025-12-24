臭臉罷唱爭議延燒！王ADEN跨年演出遭取消 演藝圈大前輩勸學情緒管理

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

歌手「王ADEN」日前在校園演出時，因一名女學生興奮上台共舞，當下蹲在舞台旁並擺出不悅神情，還將整段過程製作成影片發布在社群，引發網友質疑其「EQ低」、「情緒管理失當」。隨著爭議持續延燒，台北市及宜蘭市公所相繼取消王ADEN原定的跨年晚會演出。對此，藝人康康今（24）日錄製除夕特別節目《2026馬力全開紅白歌合戰》受訪時表示，即便心裡不開心也應適度掩飾，並提醒「做任何事情都要三思而後行」，情緒管理與抗壓能力仍需學習。

王ADEN 臭臉罷唱爭議延燒，藝人康康建議，「即便心裡不開心，還是要掩飾一下」。（圖／王ADEN IG）

王ADEN日前在桃園某高中聖誕演唱會演出途中，一名女學生突然跑上舞台跳舞，他先是愣住並以手勢示意將舞台讓給對方，隨後停止唱跳改站在一旁清唱，不久後更直接中斷表演蹲在舞台邊緣，神情明顯不悅。事後，王ADEN在個人社群平台發布影片說明當下心境，卻引發部分網友批評其公審未成年學生。考量跨年活動形象，台北市及宜蘭市公所隨後接連取消演出邀約。

康康直言，若因一時的情緒而做出失當反應，後果可能就會像王ADEN一樣，「今年的跨年演出機會就沒有了。」他並建議王ADEN，即便心裡不開心，還是要掩飾一下，「那也沒人知道你心裡很幹，我們都是這種心態。」

康康表示，「大家都要注意，做任何事情都要三思而後行，進演藝圈也是一樣，才華大家都有，但情緒管理、抗壓能力還是要學習。」

