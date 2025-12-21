臭臭的！女騎士「遭針筒噴不明液體」 嫌：工作壓力大

屏東潮州出現一名騎士，隨機對人亂噴不明液體，一名蔡姓女騎士回到家，發現衣服臭臭的，調閱行車紀錄器，才發現途中兩度遭人噴灑液體，嚇到急忙報警，警方21日中午將人帶到案，犯案騎士聲稱是噴熄香煙的廢水，因工作壓力大，才有這種行為，後續將依法偵辦。

屏東潮州出現一名騎士，隨機對人亂噴不明液體。

這起事件發生在19日早上7點多，正值上班上課時間。蔡姓女騎士行經屏東潮州的戎祥路與明治路口時，被後方男騎士噴灑液體。她回家後才發現身上被潑灑了有異味的東西，因而驚慌報警。根據行車紀錄器畫面顯示，後方騎車的男子刻意伸出左手，用注射筒朝前方噴灑不明液體，動作明顯是蓄意為之。

警方經調閱周邊監視器畫面已鎖定特定對象，並通知嫌疑人到案說明。

中山路所副所長林鉦軒表示，女騎士是在行經潮州鎮榮祥路段時，疑遭後方機車騎士潑灑不明液體。警方經調閱周邊監視器畫面已鎖定特定對象，並通知嫌疑人到案說明。警方檢測該不明液體後發現，雖然沒有腐蝕性，但確實有明顯異味。

有民眾表示會避開這個路線，因為這關乎人身安全，騎車時也會更加注意周圍環境。

這起事件引起當地民眾的恐慌與不安。有民眾表示會避開這個路線，因為這關乎人身安全，騎車時也會更加注意周圍環境。另有民眾表示晚上不敢經過該處，認為那裡危險且有很多壞人。

警方在調閱監視器後確認涉案者是一名中年男子，將人帶到案後，該男子聲稱是因工作壓力大，所以有此行為，並稱噴灑的是熄菸用的廢水。目前警方已依法偵辦此案，以維護民眾的行車安全。

