臭襪子超毒！穿2天細菌飆900萬隻...還散發起司味

重複穿著未清洗的襪子可能帶來嚴重衛生風險。微生物學家警告，研究顯示，僅穿過一次的襪子每個樣本就含有八百至九百萬個細菌，遠高於T恤的八萬三千個。這些微生物不僅來自腳部原有菌叢，更包含周遭環境中的各種病原體。

襪子會困住汗水，為產生異味的細菌打造更理想的生存環境。 （圖／Photo AC）

人體雙腳堪稱微觀熱帶雨林，棲息著多達一千種不同的細菌與真菌。腳部真菌多樣性更勝人體任何其他部位，而腳部皮膚的汗腺密度也是全身最高區域之一。這些微生物主要聚集在腳趾間溫暖潮濕的環境，以汗水與老廢角質為養分來源。

廣告 廣告

令人不適的腳臭味道其實源自微生物代謝產物。人葡萄球菌會將汗水轉化為散發爛洋蔥氣味的酒精;表皮葡萄球菌則製造帶有起司味的化合物；棒狀桿菌更會產生被形容為「山羊味」的酸性物質。腳部出汗越多，細菌獲得的養分就越充足，異味也隨之加劇。

襪子會困住汗水，為產生異味的細菌打造更理想的生存環境。這些細菌能在布料上存活數個月，例如棉質布料可達九十天。因此反覆穿著未清洗的襪子，只會讓更多細菌持續滋生茁壯。

菌種分析結果更令人擔憂。除了無害的皮膚細菌外，襪子中還可能藏有曲黴菌、念珠菌、隱球菌等潛在病原體，這些都可能引發呼吸道或腸胃道感染。寄居在襪子裡的微生物會轉移到任何接觸表面，包括鞋子、床鋪、沙發或地板，因此髒襪子可能散播造成香港腳的真菌。

專家特別提醒香港腳患者，切勿與他人共穿襪子或鞋子，也應避免在健身房更衣室或浴室只穿襪子或赤腳行走。襪子裡的微生物也會「定殖」在鞋子中，因此不建議連續多天穿同一雙鞋，應讓汗水有時間完全乾燥，以避免進一步的細菌生長與異味。

用高溫蒸氣熨斗熨燙襪子，溫度可達攝氏一百八十至二百二十度，也足以殺死殘留細菌。 （示意圖／Pixabay）

要減少腳臭、降低細菌數量，應避免穿讓腳大量出汗的鞋襪。每天洗腳兩次可能有助於抑制細菌生長、減少異味。足部止汗劑能減少出汗，進而抑制細菌繁殖。市面上的抗菌襪通常含有銀或鋅等重金屬，可殺死造成腳臭的細菌。竹纖維襪則因透氣性佳，汗水較容易蒸發，使環境不利於產生異味的細菌生存。

至於是否能多穿一次抗菌襪，取決於它們抑制細菌與真菌、以及防止汗水累積的能力。但若穿的是棉質、羊毛或合成纖維的襪子，最好只穿一次就清洗，以避免腳臭並降低足部感染風險。

正確清洗襪子的方法也很關鍵。若腳部沒有特別異味，用攝氏三十至四十度的溫水搭配溫和清潔劑清洗即可，但這種方式無法殺死所有細菌與真菌。若要徹底消毒，建議使用含酵素的清潔劑，並以攝氏六十度清洗。酵素能幫助微生物從布料上脫離，而高溫則能將其殺死。

若不得不以低溫清洗，之後用高溫蒸氣熨斗熨燙襪子，溫度可達攝氏一百八十至二百二十度，也足以殺死殘留細菌，並使真菌孢子失去活性。把襪子拿到戶外晾乾也是好方法，因為陽光中的紫外線對大多數襪子上的細菌與真菌都具有抗菌效果。

雖然襪子常被重複穿著，但從微生物學家的角度來看，每天更換乾淨的襪子，才是讓雙腳保持清新、乾淨的最佳做法。

延伸閱讀

TPASS年中恐斷炊！蔣萬安：努力讓服務不中斷

冷氣團急凍！太平山清晨驚現霧淞日出 宛如仙境

影/玉山零下6.7度一片銀白 夢幻合歡山民眾堆雪人打雪仗