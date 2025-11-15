臭豆腐像腋下的味道！「核彈芭比」約會戰袍亮相 張立東快撐不住

金賢姈受邀上張立東的網路節目。（圖／2s娛樂提供）

擁有「核彈芭比」美名的韓籍啦啦隊成員金賢姈，近日受邀登上張立東的YouTube節目《東的衣褲優》，也是她來台後首次登上台灣的綜藝節目，一出場便以招牌甜笑和滿滿能量擄獲現場所有人。從自我介紹開始就展現節奏明快的綜藝感，與張立東的互動自然又流暢，完全沒有初登節目的生澀，甚至火力全開到讓工作人員笑稱「她天生就是綜藝咖」。

節目一開始，賢姈以俐落俏麗的空姐造型亮相。典雅制服配上她明亮又自信的笑容，乾淨俐落的身形更是藏都藏不住，讓現場立即驚呼連連。第二套造型切換到甜美的「約會風」，小露性感卻不浮誇的穿搭展現剛剛好的魅力，張立東看了忍不住大笑：「這套男生怎麼可能專心聊天？」自然又略帶羞澀的氛圍，瞬間讓錄影棚染上一層粉紅濾鏡。

第三套則變身網美休閒風，呈現輕鬆自然的韓系街頭女孩氣息。雖然三套風格各不相同，但唯一的共通點就是──每一套都藏不住賢姈亮眼的好身材，展現她百變卻始終吸睛的魅力。

除了造型驚喜連發，賢姈的真實反應與直率個性也成為錄影最大亮點。談到台灣美食時，她分享第一次吃臭豆腐的震撼體驗，毫無保留地說出：「那個味道……有腋下的感覺。」一句超老實形容讓張立東笑到彎腰，全場也瞬間爆笑，成為整集最經典的金句。她也補充，雖然最初被味道嚇到，但相信之後能越吃越習慣，展現她勇於嘗試新事物的可愛一面。

錄影過程中，金賢姈與張立東話題從語言文化聊到台灣生活，再到私下工作趣事，她都侃侃而談。反應快速、語氣俏皮，還不時因為太真誠而爆出意想不到的綜藝金句，讓現場笑聲不斷。這次首度參與台灣綜藝，賢姈以甜美外型、自然綜藝感和真性情的魅力完美抓住觀眾的目光，也讓粉絲更加期待她之後在台灣節目以及球場上的更多亮眼表現。

金賢姈笑稱臭豆腐有腋下的味道。（圖／翻攝東東隆咚鏘YouTube）

