臭豆腐像腋下的味道！「核彈芭比」約會戰袍亮相 張立東快撐不住
擁有「核彈芭比」美名的韓籍啦啦隊成員金賢姈，近日受邀登上張立東的YouTube節目《東的衣褲優》，也是她來台後首次登上台灣的綜藝節目，一出場便以招牌甜笑和滿滿能量擄獲現場所有人。從自我介紹開始就展現節奏明快的綜藝感，與張立東的互動自然又流暢，完全沒有初登節目的生澀，甚至火力全開到讓工作人員笑稱「她天生就是綜藝咖」。
節目一開始，賢姈以俐落俏麗的空姐造型亮相。典雅制服配上她明亮又自信的笑容，乾淨俐落的身形更是藏都藏不住，讓現場立即驚呼連連。第二套造型切換到甜美的「約會風」，小露性感卻不浮誇的穿搭展現剛剛好的魅力，張立東看了忍不住大笑：「這套男生怎麼可能專心聊天？」自然又略帶羞澀的氛圍，瞬間讓錄影棚染上一層粉紅濾鏡。
第三套則變身網美休閒風，呈現輕鬆自然的韓系街頭女孩氣息。雖然三套風格各不相同，但唯一的共通點就是──每一套都藏不住賢姈亮眼的好身材，展現她百變卻始終吸睛的魅力。
除了造型驚喜連發，賢姈的真實反應與直率個性也成為錄影最大亮點。談到台灣美食時，她分享第一次吃臭豆腐的震撼體驗，毫無保留地說出：「那個味道……有腋下的感覺。」一句超老實形容讓張立東笑到彎腰，全場也瞬間爆笑，成為整集最經典的金句。她也補充，雖然最初被味道嚇到，但相信之後能越吃越習慣，展現她勇於嘗試新事物的可愛一面。
錄影過程中，金賢姈與張立東話題從語言文化聊到台灣生活，再到私下工作趣事，她都侃侃而談。反應快速、語氣俏皮，還不時因為太真誠而爆出意想不到的綜藝金句，讓現場笑聲不斷。這次首度參與台灣綜藝，賢姈以甜美外型、自然綜藝感和真性情的魅力完美抓住觀眾的目光，也讓粉絲更加期待她之後在台灣節目以及球場上的更多亮眼表現。
更多中時新聞網報導
諾獎333計畫 中研院長事前不知情
蔡依林露腰攻大巨蛋 連喊7次「非常大」
秋冬保養 林齊魁揭養肺固腎妙招
其他人也在看
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。民視 ・ 1 天前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 1 天前
修杰楷閃兵役遭求刑2年8個月 經紀公司回應了
藝人閃兵役案自五月份開始延燒，新北地檢署14日宣布案件偵結，修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等人，被建議法院量處有期徒刑2年8個月。對此，修杰楷稍早透過經紀人回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
胡釋安提供粿粿住處「女友同意」 聲明1關鍵網讚範本：寫得比王子好
粿粿（江瑋琳）跟范姜彥豐婚變事件風波持續延燒！范姜彥豐日前公開指控妻子婚內出軌王子（邱勝翊）震驚演藝圈。而週刊爆料，粿粿風波爆發後一直都暫住演員胡釋安家，引發外界質疑他是否「暗助相約」。對此，胡釋安發出3聲明切割釣出范姜彥豐留言，網友也由質疑轉向力挺，大讚胡釋安在聲明中稱呼粿粿全名「寫得比王子好」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不認為黃明志是兇手！謝侑芯閨密深夜再發聲：他不可能自毀前程
黃明志暫時獲釋後昨首發文，談謝侑芯出事時他的心情，「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助,也很震驚，我已經盡全力搶救了，但卻無力回天，這個畫面將永遠永遠留在我的腦海中，最後，希望大家不要再網暴往生者了，職業是不分貴賤的。」其中一句「職業是不分貴賤」惹怒謝侑芯閨蜜謝薇安開嗆愈描愈黑。如今謝薇安深夜在IG限動二度發文。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
修杰楷閃兵遭求刑「2年8個月」 賈靜雯人在中國…微博發文了
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人閃兵案持續延燒中，新北地檢署繼6月第一波起訴28人後，今（14）日再起訴12人，包括修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
趙露思逆襲成功！前經紀「銀河酷娛」超慘驚傳倒閉 網嗨喊：報應
大陸當紅女星趙露思近期憑藉戲劇《許我耀眼》人氣再攀高峰，戲劇與商業邀約接踵而至。先前她遭經紀公司壓榨與霸凌造成嚴重病倒一年，然而復原後近日舉辦不僅發行英文單曲更舉辦大型生日會回歸，足足有20萬人瘋搶票，讓她逆襲成功，反觀與她先前鬧翻、鬧出「天價解約金」風波前經紀公司「天津銀河酷娛」如今竟爆出經營不善、瀕臨倒閉的消息。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
粿粿王子快看！Rain邊界感強到炸裂 談男女混合出遊嗆「瘋了嗎？」
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，痛斥2人「道德淪喪」導致3年婚姻破裂。巧合的是，南韓天王Rain近日在YouTube節目上談到「能否接受另一半與一群男女好友混合出遊」時，火速回應「瘋了嗎？不可能！」更直言「就算沒結婚也不行」，強烈邊界感被台灣網友們讚爆。自由時報 ・ 1 天前
五分埔千金生了！陳奕升格人父喜迎愛女 曬照報平安「1113母女均安」
陳奕在Instagram上傳一張牽著老婆手的照片，寫下「1113母女均安，老婆辛苦了」，並標記妻子的帳號，證實女兒平安誕生，母女健康無虞。紀曦晨同步轉發老公的限時動態，寫下「3470」，疑似為暗示女兒的出生體重。兩人自2024年以結婚為前提交往，感情進展迅速。在陳奕製作的戲劇...CTWANT ・ 1 天前
獨家／林志穎20歲當紅時當兵心情曝光 體檢甲種體格超嗨自喊恭喜
當年，全台最紅的小旋風林志穎，正夯到不能再夯、行程滿到喘不過氣。就在那個人人都在勸他「再拖一下吧」、「先把事業衝起來吧」的年代，他卻反向做了一件讓所有人都跌破眼鏡的事，20歲大紅時收到兵單，沒有閃、沒有拖、沒有靠關係，而是大聲說一句：「兵是一定要當的。」這份勇氣，放到今天依舊閃閃發亮。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
馮淬帆「人生殺青」長眠金門！外甥揭遺願：他很愛台灣
馮淬帆「人生殺青」長眠金門！外甥揭遺願：他很愛台灣EBC東森娛樂 ・ 1 天前
粿王不倫戀前輩是他！《全明星》何孟遠劈腿采子 改名復出無果離台
當年的事件中，何孟遠與女友「狼人殺女神」荳荳（何紫妍）穩定交往三年，卻與節目拍攝期間逐漸親近的采子過從甚密，甚至被揭露私訊曖昧內容。更具爭議的是，采子當時已與老闆邱鋒澤交往一年半，並與荳荳私交良好。兩人雙雙背叛情人與朋友，被視為典型的「雙劈」案例，事業也...CTWANT ・ 1 天前
胡釋安認了提供粿粿住處 「透過范姜彥豐得知真相」完全不知婚外情
粿粿、王子邱勝翊婚外情被范姜彥豐抖出，引發大眾譁然。風波延燒半個月，13日又傳出，粿粿與范姜彥豐分居期間，是由胡瓜兒子胡釋安安排住處，因而遭揣測是否早已知道不倫戀。對此，胡釋安稍早發出聲明：「在透過范姜得知真相後，我已向他說明清楚我的立場及感受，也清楚表達我之前確實是不知情的。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
Energy坤達才宣布復工「閃兵遭求處2年8個月有期徒刑」 相信音樂、經紀人都回應了
Energy坤達、書偉因為閃兵一事，日前遭到搜索、拘提，才宣布要回歸《綜藝玩很大》復工的坤達，14日就遭到起訴，量處2年8個月的有期徒刑。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
謝侑芯真相曝光2／自揭右手斷指原因 媽媽很自責：覺得是自己的錯！
被封為「護理系女神」的網紅謝侑芯，甜美外貌以及惹火大尺度影片，讓她在迅速網路上積累極高人氣。然而她卻在馬來西亞猝逝身亡。她生前曾在社群平台自曝一段鮮為人知的過去，她曾提到自己無名指的斷指，其實是出身於台中一個經營鐵工廠的家庭，「黑手世家出來的九指女兒」，這段經歷不僅沒有成為她的陰影，反而成為她引以為傲的印記。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
胡釋安認了提供粿粿住處！3點聲明曝光 胡瓜傻眼回應
娛樂圈再度掀起波瀾，藝人王子與粿粿爆出婚外情事件持續延燒，牽連範圍更擴大至友人圈。胡瓜之子胡釋安被周刊爆料曾讓粿粿住在自己家中並幫忙接應，引發各界關注。事件曝光後，胡釋安迅速發表聲明澄清，范姜彥豐也表示理解對方處境，希望無辜友人能免受波及。TVBS新聞網 ・ 1 天前
馮淬帆出殯⋯骨灰安葬金門「遺願曝光」杜琪峯雨中親自送別
資深演員馮淬帆10月31日逝世，享壽81歲。今（13）日家屬依照其遺願，低調在桃園舉行告別式，僅通知至親友人大約40人參與，骨灰也由胡璉將軍的孫女胡敏珍及一行親友的護送下，搭乘下午5時50分的班機，由松山機場起飛，前往金門納骨塔安厝。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
胡釋安私下道歉 范姜彥豐發聲：我理解他的處境
粿王風波延燒，胡釋安13日發出聲明，表示在粿粿、范姜彥豐處理婚姻問題時，提供住處給粿粿居住，但對於粿粿與王子邱勝翊的婚外情全然不知。范姜彥豐看到聲明後，也在第一時間做出回應，「希望不再讓身邊的無辜朋友受到波及。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前