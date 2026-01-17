臭豆腐其實很補？名醫一句話打臉「不健康迷思」

生活中心／吳宜庭報導



發酵豆製品被認為有助健康，常見如味噌、納豆等，但其實台灣代表性小吃「臭豆腐」同樣具備營養價值。營養功能醫學專家、醫師劉博仁指出，臭豆腐是透過微生物分解蛋白質，產生特殊的氨基酸與風味物質，屬於發酵食品的一種，在華人飲食文化中佔有重要地位。只要選對吃法，臭豆腐不一定是不健康的象徵。









臭豆腐聞著臭、吃得補？名醫激推「4吃法」打臉「不健康迷思」

豆腐若經過高溫油炸，不僅會破壞好菌，還會增加身體發炎與代謝負擔。（圖／翻攝自劉博仁營養功能醫學專家臉書）

劉博仁在臉書分享，與多數地區常見的油炸臭豆腐不同，新北安坑一帶以蒸煮臭豆腐聞名，更能保留發酵食品的特色。豆腐本身是優質的植物性蛋白質來源，也富含大豆異黃酮，但若經高溫油炸，不僅會破壞好菌，還可能產生過氧化脂質與糖化終產物（AGEs），增加身體發炎與代謝負擔，因此烹調方式成為影響健康的關鍵。



劉博仁也整理出「健康享受臭豆腐」的實用原則，建議民眾掌握以下重點：

1.蒸煮優於油炸：如果可以選擇，清蒸臭豆腐或煮湯（如麻辣鴨血豆腐）會比油炸來得好。高溫油炸不僅會破壞好菌，容易產生過氧化脂質與糖化終產物（AGEs），增加身體發炎的負擔。

2.搭配抗氧化食材：吃臭豆腐時，旁邊通常會附上台式泡菜。這其實是很具智慧的搭配！高麗菜富含纖維，能稍微延緩油脂吸收。建議多加一點蒜泥，蒜素具有強大的抗氧化力，能幫助抵銷部分高溫烹調帶來的負面影響。

3.避免喝湯、過度沾醬：若是吃麻辣臭豆腐，建議「吃料不喝湯」。湯頭往往隱藏了過量的鈉與劣質油脂。

4.事後補救平衡：既然今天享受了美食，接下來的一兩餐，建議多攝取十字花科蔬菜（如花椰菜、芥藍），並多喝水，幫助肝臟代謝負擔，讓身體回到平衡狀態。

劉博仁強調，「生活需要一點煙火氣，偶爾的放縱是為了更有動力堅持健康的生活」，只要掌握好頻率與搭配，美味與健康也能並存。





原文出處：臭豆腐聞著臭、吃得補？名醫激推4吃法打臉「不健康迷思」

