臭豆腐其實很補？名醫一句話打臉「不健康迷思」
生活中心／吳宜庭報導
發酵豆製品被認為有助健康，常見如味噌、納豆等，但其實台灣代表性小吃「臭豆腐」同樣具備營養價值。營養功能醫學專家、醫師劉博仁指出，臭豆腐是透過微生物分解蛋白質，產生特殊的氨基酸與風味物質，屬於發酵食品的一種，在華人飲食文化中佔有重要地位。只要選對吃法，臭豆腐不一定是不健康的象徵。
豆腐若經過高溫油炸，不僅會破壞好菌，還會增加身體發炎與代謝負擔。（圖／翻攝自劉博仁營養功能醫學專家臉書）
劉博仁在臉書分享，與多數地區常見的油炸臭豆腐不同，新北安坑一帶以蒸煮臭豆腐聞名，更能保留發酵食品的特色。豆腐本身是優質的植物性蛋白質來源，也富含大豆異黃酮，但若經高溫油炸，不僅會破壞好菌，還可能產生過氧化脂質與糖化終產物（AGEs），增加身體發炎與代謝負擔，因此烹調方式成為影響健康的關鍵。
劉博仁也整理出「健康享受臭豆腐」的實用原則，建議民眾掌握以下重點：
1.蒸煮優於油炸：如果可以選擇，清蒸臭豆腐或煮湯（如麻辣鴨血豆腐）會比油炸來得好。高溫油炸不僅會破壞好菌，容易產生過氧化脂質與糖化終產物（AGEs），增加身體發炎的負擔。
2.搭配抗氧化食材：吃臭豆腐時，旁邊通常會附上台式泡菜。這其實是很具智慧的搭配！高麗菜富含纖維，能稍微延緩油脂吸收。建議多加一點蒜泥，蒜素具有強大的抗氧化力，能幫助抵銷部分高溫烹調帶來的負面影響。
3.避免喝湯、過度沾醬：若是吃麻辣臭豆腐，建議「吃料不喝湯」。湯頭往往隱藏了過量的鈉與劣質油脂。
4.事後補救平衡：既然今天享受了美食，接下來的一兩餐，建議多攝取十字花科蔬菜（如花椰菜、芥藍），並多喝水，幫助肝臟代謝負擔，讓身體回到平衡狀態。
劉博仁強調，「生活需要一點煙火氣，偶爾的放縱是為了更有動力堅持健康的生活」，只要掌握好頻率與搭配，美味與健康也能並存。
原文出處：臭豆腐聞著臭、吃得補？名醫激推4吃法打臉「不健康迷思」
更多民視新聞報導
化放療副作用難熬 中西醫整合助癌友完成治療
肯德基玩梗下架原味蛋撻 網友不滿小編「玩笑式回應」紛喊抵制
網紅激推「日本1小物」！網嗨「童年回憶」：年輕人不懂
其他人也在看
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 137
不只甜食是大忌！醫揭「4吃法」害得糖尿病：愛吃宵夜也中鏢
糖尿病與日常飲食息息相關。功能醫學醫師劉曜增在YouTube頻道指出，若長期維持不良飲食型態，恐增加糖尿病風險，並分享「4種常見吃法」，提醒民眾特別留意，例如高鈉的重口味飲食，可能影響胰島素敏感性，以及經常吃宵夜，長期下來不利於血糖調控。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
魚類這些部位重金屬、毒素最多！吃鮭魚多1步驟少40％重金屬
吃魚健康，好處也很多，不過營養師張語希提醒，吃錯魚暗藏健康風險，甚至可能將重金屬吃下肚，建議大家參考正確挑選和烹調方式，才能真正吃出營養與健康。 魚類3部位重金屬、毒素最多 營養師張語希表示，健康2.0 ・ 1 天前 ・ 6
一天吃3顆水煮蛋不夠？醫揭「最營養數量」
生活中心／杜子心報導過去不少人都被灌輸「雞蛋吃多了會讓膽固醇超標」，甚至認為一天最好不要吃超過3顆蛋等觀念，因此不少人早餐只敢吃1顆水煮蛋，還會刻意把蛋黃挑掉。不過，家醫科醫師李思賢指出，這樣的飲食觀念其實早已跟不上現代醫學研究，雞蛋不只沒有想像中可怕，反而是多數人長期低估的高營養食物，吃得太少才是真正的問題。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 11
少年梅毒併淋病流膿 醫驚：竟問何時能開機
[NOWnews今日新聞]寒假網約盛行，性病感染出現年輕化警訊！台中大甲李綜合醫院泌尿科近期連續收治兩名未成年男學生，症狀皆為生殖器流膿、紅腫。經檢查發現，兩名青少年均罹患梅毒，其中一人甚至合併感染淋...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 90
2026年運勢出爐！「5生肖」慎防血光之災 屬龍小心車禍
民俗專家楊登嵙分析2026年12生肖運勢，指出流年能量出現轉變，可能對身體狀況與人身安全帶來影響。其中他點名「生肖猴、生肖狗、生肖鼠、生肖豬、生肖龍」這5生肖，今年較容易遇到突發狀況或意外，建議事先提高警覺，以降低風險、化解不利。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 21 分鐘前 ・ 發表留言
早餐吃清淡恐害血糖暴衝！ 醫曝「4大營養陷阱」 一堆人狂踩雷
早餐清淡飲食觀念滿天飛，但若是過度執行可能會造成嚴重後果！對此，秀傳醫療體系中區總院長黃士維醫師分享早餐清淡飲食的4大錯誤觀念，幫助大家建立正確的早餐營養知識！ 1、油脂攝取不足引發膽結石 這可能是早餐清淡飲食最重要也最容易被忽略的核心風險！適量油脂的作用是「刺激膽囊收縮」和「促進膽汁分泌」，不是「增加身體負擔」。很多人一開始只覺得早餐不吃油就能「減肥護肝、清腸排毒」，但仔細了解會發現，長期缺乏油脂會讓膽囊缺乏收縮刺激，膽汁長期滯留濃縮，這種膽汁淤積通常是慢性累積的，不像急性膽囊炎那樣有立即疼痛。 2、蛋白質需求差異很大 為什麼早餐的蛋白質比其他餐更重要？因為經過一夜禁食後肌肉蛋白質分解加速！很多患者一開始以為早餐喝粥配鹹菜就夠清淡健康，但實際上這種搭配的蛋白質含量遠低於身體需求，長期下來肌肉量當然會流失。尤其是肌少症的老人更要注重蛋白質攝取！ 3、血糖控制標準被誤解 早餐清淡對血糖控制格外容易產生誤區：很多人以為只吃白粥、白饅頭就是清淡，實際上這些精緻澱粉會造成血糖快速上升又快速下降。正常的血糖應該緩慢上升並穩定維持，需要搭配蛋白質、脂肪、纖維來延緩吸收，但純澱粉早餐可能讓血糖像雲霄常春月刊 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
豆腐豆乾對身體好 專家籲顏色選錯反而增加代謝負擔 這樣選就對了！
豆製品是平價且含有高密度植物蛋白質的食物，但是市面上豆製品好多種，要買對才能吃到你要的營養，而不是多餘的熱量。營養師逐一帶你認識低度加工豆製品怎麼選。 1.豆渣：加工程度最低 富含膳食纖維 營健康2.0 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
一到下午2點就想吃甜食？專家曝「身體2大警訊」：午餐別亂吃
不少上班族忙了一整個上午後，到了下午2時左右，精神便開始下滑，注意力難以集中，對甜食特別有渴望。對此，醫師提醒，這樣的情況未必是意志力不足，而可能是身體正在發出警訊，其中一個重要原因，往往與「午餐吃錯了」有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
20歲單身女「沒性行為」竟染菜花！肛門突起醫一照嚇壞 元凶藏在三溫暖
一名20歲女大生日前在肛門口附近摸到不明突起物，趕緊到診所做檢查，起初被研判是痔瘡，開立藥膏治療，未料連續擦藥2週卻毫無改善，症狀持續存在，轉而至醫院進一步檢查，才赫然發現是感染「人類乳突病毒（HPV）」所引起的「菜花」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
血糖控制穩定「腎功能仍退化」？醫揭糖腎飲食關鍵
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】60歲的黃女士罹患糖尿病十年，長期控制飲食、減少甜食，近期追蹤卻發現腎功能指數下降，擔心未來是否走向洗腎。她上網搜尋慢性腎臟病飲食資訊，看到「低蛋白、低鉀、低磷」等原則後愈看愈焦慮，許多食物不敢吃，卻又不知道該怎麼吃，幾個月內體重驟減五公斤。至台北慈濟醫院腎臟內科就診後，王奕淳醫師除給予藥物治療，也建議她採用「211 TOP餐盤」飲食模式，並由營養師與衛教師提供清楚且具體的飲食指引。數月後，她的血糖與腎功能逐漸穩定，體重回到健康範圍，生活也重新恢復安心。 糖尿病洗腎多 飲食迷思待解 王奕淳醫師指出，全台目前已有超過八萬人接受洗腎治療，是全球洗腎密度最高地區，其中近半數與糖尿病相關。65歲以上族群中，每三人就有一人罹患糖尿病，若血糖長期控制不佳，洗腎風險將大幅上升。然而，糖尿病腎臟病飲食常被簡化為「不能吃什麼」，反而讓病人陷入恐懼與不知所措。 主食不該全禁 重點在均衡 台北慈濟醫院營養科江政陽副主任表示，臨床常見病人因害怕血糖而過度限制主食，導致熱量不足、體力下降。其實應均衡攝取蔬菜、水果、全穀類、豆類、植物性蛋白與不飽和脂肪，同時減少加工肉品、精製糖與含糖健康醫療網 ・ 23 小時前 ・ 1
38歲女嘔吐一夜 隔天腦梗...開顱保命失語癱病床
38歲女嘔吐一夜 隔天腦梗...開顱保命失語癱病床EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6
24歲女暴肥近30公斤！「臉腫發麻」以為吃胖竟是尿毒症 1飲食習慣曝
根據《都市頻道》報導，小然過去並無家族病史，也不嗜飲含糖飲料，僅偏好重辣口味。起初，她將體重暴增歸咎於飲食問題，嘗試控制熱量攝取與運動減重，卻始終成效不彰。隨著症狀惡化，她的臉部與四肢明顯腫脹、體感不適，最終緊急送醫，經診斷後確診為腎功能衰竭導致的尿毒症...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3
34歲梁云菲認「已切除子宮」！ 痛到失控爆哭：我是不完整的女人嗎？
「國光女神」梁云菲16日公開一段手術紀錄影片，坦言因罹患子宮肌腺瘤，長期承受經期大量出血與劇烈疼痛，在評估自身狀況與人生規劃後，決定切除子宮。影片中包含她痛到落淚、在病床上哭泣的畫面，對她來說，是一段身心都相當煎熬的過程。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 12
「公主病」真的存在！32歲女工程師身體莫名疼痛 看身心科才知罹病真相
竹科一名32歲王姓女工程師，最近工作壓力變大，身體多處開始出現莫名疼痛，症狀反覆且逐漸加劇。她奔走多家醫院，接受各種檢查都找不出病因，疼痛不僅影響生活和工作，也讓她開始擔心自己罹患重大疾病，隨之陷入低落憂鬱。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 1
他飲食清淡「血壓卻飆170」！ 醫發現「1關鍵線索」揪真正病因
年僅40歲、生活規律且飲食清淡的李老師，在例行健檢中意外發現血壓高達170／100 mmHg。儘管有規則服用降血壓藥物，但血壓依舊起伏不定，甚至開始伴隨手抖、心悸及肌肉無力等不適症狀。後經亞東醫院心臟血管內科徐御凡醫師檢查，發現李老師血鉀偏低，確診罹患「原發性醛固酮增多症」，是一種臨床上常見，卻常被忽略的次發性高血壓（Secondary Hypertension）。所幸經過及時治療，李老師的血壓與身體不適才逐漸改善。 高血壓成因複雜 揪出病因才能穩病情 徐御凡醫師指出， 一般民眾認知中的高血壓，多是屬於「原發性高血壓」，成因複雜且難以找到單一病根；若血壓升高是由像是腎臟、內分泌問題等其他疾病或特定藥物引起，則稱為次發性高血壓。對於因其他疾病或問題所引起的高血壓，通常只要找出並針對根本原因加以治療，血壓往往就能獲得顯著改善，甚至有機會恢復回正常範圍，這與傳統上單純依賴增加藥物劑量治療，本質上有很大不同。 血鉀偏低成關鍵線索 揪出「隱藏」次發性高血壓 以李老師為例，徐御凡醫師解釋，經過檢查發現患者血鉀偏低，才進而揪出罹患「原發性醛固酮增多症」。所以，若高血壓發生年齡偏低、血壓數值特別高，或常春月刊 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
國寶茶、康普茶哪個比較健康？超多研究推薦：降膽固醇、穩血糖選它
國寶茶、康普茶哪種比較好？功能醫學醫師劉博仁表示，國寶茶可以降壞膽固醇、穩血糖；康普茶則有保護肝臟、潛在抗癌效果。 國寶茶有助降低壞膽固醇 劉博仁指出，國寶茶是一種不含咖啡因的草本植物，非常適健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
別只當代糖吃！研究揭「羅漢果」隱藏實力：竟是抗老神物
在台灣，許多人習慣用「羅漢果」來泡茶潤喉，或是將其萃取物當作「零熱量代糖」使用。但這顆不起眼的褐色果實，價值可能遠超乎你的想像。權威科研網站《ScienceDaily》報導，發表於《食品與農業科學雜誌》（Journal of the Science of Food and Agriculture）的自由時報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
研究發現：這蔬菜能防乳癌、肺癌、食道癌！1吃法吸收率增6.5倍
紅蘿蔔看似平凡，卻隱藏驚人的健康效益。功能醫學醫師劉博仁指出，紅蘿蔔不僅富含可轉化為維生素A的β-胡蘿蔔素，還能有效降低多種癌症風險，而烹調時若能巧妙搭配油脂，營養吸收率更可提升至6.5倍以健康2.0 ・ 1 週前 ・ 3