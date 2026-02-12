臭豆腐名店害住戶崩潰！去年「一次就罰58萬」原因曝：超標6倍了

記者施春美／台北報導

花蓮知名的玉里橋頭臭豆腐到北市中山區開店，濃烈味道引發居民反彈。(圖／資料照)

花蓮知名的玉里橋頭臭豆腐到北市開店，濃烈味道引發居民反彈，有人焦慮到快把頭髮拔光。北市環保局今（12日）表示，去年依違反《空污法》重罰58.5萬元，是因根據「異味污染物官能測定法」採樣，業者的檢測結果為71，遠高於標準值上限10。因此，單次就重罰業者。該業者今則表示，不接受媒體採訪。

花蓮知名「玉里橋頭臭豆腐」插旗北市中山區北安路，鄰近捷運劍南路站，濃烈味道引發周遭居民反彈。一名網友在Threads發文表示，「玉里橋頭臭豆腐」的臭味實在濃烈，讓人身心極度焦慮，狂拔自己的頭髮，照片中明顯可見頭頂已禿一大片，甚至需就診身心科。

北市環保稽查大隊第三中隊長何姿慧，今接受《三立新聞網》採訪時表示，該店家2024年12月開幕後，就有多位民眾陳情反映異味問題，因而進行多次稽查，去年2月9日進行「異味污染物官能測定法」採樣，檢測結果71（排放標準10），依據違反《空氣污染防制法》第20條，處以58.5萬元罰緩並限期改善。之後於去年4月20日複查，未超過管制標準。

何姿慧表示，經查，該店家已設靜電式油煙處理設備、水洗機及電漿異味處理設備，但去年下半年仍接獲陳情，所以，今年年初前往民眾住所會同稽查，確實仍有異味。

何姿慧表示，業者允諾，將再變更排放口位置，並加裝活性碳除味設施，預計春節後裝設完成。環保稽查單位後續也會定期加強稽查，必要時，會同陳情人至生活起居地點稽查，不排除再次啟動執行異味官能測定，違者告發，以維護環境空氣品質。

