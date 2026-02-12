臭豆腐名店插旗台北市區引民怨 住戶：焦慮到都把頭髮拔光

花蓮臭豆腐名店近期插旗台北市。 圖：翻攝自店家臉書

[Newtalk新聞] 花蓮臭豆腐名店近期插旗台北市，也掀起不少排隊人潮。不過近日卻有附近居民上網反映受不了臭豆腐的異味，臭到生活品質受到嚴重影響，更貼出現自己因臭味導致焦慮，出現大量拔頭髮情形，需要看身心科服藥救治，貼文一出引起社群熱烈討論。

花蓮知名小吃「玉里橋頭臭豆腐」近期插旗台北市中山區，也吸引大批饕客排隊朝聖。不過，店面就位於台北捷運劍南路站對面，且鄰近住宅區，濃烈氣味也引發部分住戶反彈。近日有居民在網路發文反映，直言長期受異味困擾，生活品質大受影響，甚至直言每天處在臭味中，已經焦慮到出現大量拔頭髮情形，需就診身心科並服藥控制，更表示已經向環保局等相關單位反映都於事無補。

該貼文曝光後在社群掀起熱議，不少住在附近的網友也紛紛留言表示深受其擾，表示因為該店面的關係家裡完全無法開窗，更有人表示臭豆腐的氣味無法跟一般便當店的油煙味比擬。

對此，台北市環保局也回應，該店家2024年12月間開幕，已陸續接獲民眾多次陳情反映，並派員前往稽查及改善。去年2月9日進行「異味汙染物官能測定法」採樣，排放標準10但檢測結果71，依據違反《空氣污染防制法》第20條規定，處58.5萬元罰緩並限期改善，複查有符合相關管制標準。

環保局說明，經查該店家已設靜電式油煙處理設備、水洗機及電漿異味處理設備，去年下半年零星陳情、今年初前往民眾住所會同稽查，在該址周界外巡視仍有些許異味，有要求業者應視來客數量及作業量，調整空氣汙染防制設備保養頻率。業者承諾將再變更排放口位置並加裝活性碳除味設施，預計農曆年後裝設完成。





