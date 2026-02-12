臭豆腐味逼瘋鄰居「拔光頭髮」！環保局重罰名店

生活中心／李明融報導

「臭豆腐」是台灣代表的國民美食，往往在介紹給外國人時都會提到這款美食，然而花蓮知名臭豆腐店在台北中山區開實體分店，但濃烈氣味引發周邊居民強烈反彈，除了不斷向台北市環保局檢舉外，甚至在社群平台發文控訴身心靈遭受嚴重影響，疲憊到「拔光一片頭髮」畫面曝光引發熱議，對此，北市環保局去年對店家做異味汙染物採樣，檢測結果超標，開罰58.5萬元罰鍰，除限期改善之外，未來將定期稽查。

知名臭豆腐店在台北開分店，嚴重影響到鄰居的生活環境。（圖／民視新聞）

裝氣密窗也擋不住！住戶崩潰拔毛求醫



一名受害網友在社群平台發文表示，該知名臭豆腐店的氣味威力驚人，就連環保局似乎也束手無策。原PO控訴，每次致電檢舉雖得到積極回應，但最終僅收到官方回覆；儘管家中已安裝氣密窗並全天候開啟空氣清淨機，仍無法阻絕惡臭滲入。長期的身心壓力讓她產生焦慮，無法克制地伸手拔除頭髮，導致頭頂禿了一大片，目前已尋求身心科醫師協助。

北市環保局除開罰58.5萬，並針對業者限期改善。（圖／民視新聞）





異味檢測「超標 7 倍」 業者遭罰 58.5 萬



台北市環保局證實已接收到多起投訴，114年2月9日進行「異味污染物官能測定法」採樣，檢測結果71（排放標準10），依據違反空氣污染防制法第20條規定，處以58.5萬元罰鍰並限期改善，接著在114年4月20日複查，同樣未達標準，今年1月29日再次派員前往稽查。經現場確認，民宅周界外確實仍有明顯異味，當場要求業者加強空污防制措施。同日下午複查時，業者承諾將調整排放口位置，並加裝活性碳除味設備，預計於農曆年後完成全面改善。環保局表示，後續將定期加強稽查，並會持續追蹤陳情人的感受。必要時將會同陳情人至其生活起居地點進行現場觀測，且不排除再次啟動異味官能測定。若屆時仍違規，將依法告發開罰，全力維護環境空氣品質與居住環境。

