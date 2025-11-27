臭豆腐攤車占用南屯公有綠地 民眾檢舉未立即派人驅離
中部中心／黃毓倫、羅宇翔 台中報導
台中市南屯區一塊公有綠地，26日出現臭豆腐攤車，占用空地擺攤，居民檢舉，警方說不是道路管不了，打1999檢舉也沒有立即派員驅離，民眾擔心申訴形同虛設，向民代陳情，記者隔天重回現場直擊，攤車已經不在，市府派人到場清理垃圾，強調會不定時稽查，若勸導不聽，就會開罰！
夜幕低垂，一台白色小貨車跨越草皮，停在裡面的水泥地，打開帆布，擺上桌椅，開油鍋備料，就在這裡賣起臭豆腐，附近居民聞到味道覺得奇怪，市府公有綠地，怎麼會有人占地擺攤？
民眾：「我覺得不是很好啦，因為它是公共用地，就是那邊（旁邊）也有行人，對啊也會擋到路怕有危險。」
民眾：「應該差不多4、5點那裡（開始擺），（你說他4、5點就來擺攤了）對，他（目擊者）是說好像是，他在那邊可以擺攤喔，不會被檢舉嗎？」
有民眾向警方檢舉，但警方卻說攤車停放的地方不是道路，警方管不了，民眾接著打1999卻苦等不到人來驅離取締，質疑申訴管道形同虛設，只好向民代陳情！
攤商把車開上草皮內的水泥空地，拉帆布做起生意。（圖／民視新聞）
台中市議員（民）陳俞融：「盧市府內部行政作業失靈，以及管理流程嚴重失職，市府應該強化稽查明確權責，不要讓公共空間，成為三不管的灰色地帶。」
這塊綠地就在台中南屯區嶺東科大附近，市府查出是屬於公所維護管理，趕緊派人來收拾善後。
聲源：空地養護外包廠商：「市政府叫來把垃圾撿一撿，跟草割一割而已，我們不知道有人擺攤耶。」
台中市養工處市六區工程隊長魏谷倫：「民眾反映嶺東路與建工路口綠地，有臭豆腐攤商違規擺攤，已違反台中市公園，及行道樹管理自治條例。」
這塊空地就在嶺東科大附近，市府查出是公所負責維護管理。（圖／民視新聞）
公園綠地變成違規擺攤、垃圾集散地，議員呼籲市府加強稽查管理，市府強調會不定時稽查，若勸導不聽，違規擺攤會開出1200到6000元罰鍰！
原文出處：臭豆腐攤車占用南屯公有綠地 民眾檢舉稱遭警回：不是道路管不了
