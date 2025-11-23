「至少先認同中華民國」！黃揚明批賴清德「蔣介石化」消費國軍：反共的他才認

總統賴清德昨（22）於臉書發文緬懷徐蚌會戰中，自殺殉國的將軍黃百韜。賴清德表示「當時的國民黨，已有多數被共軍滲透，如吳石、郭汝瑰等叛將，他們洩漏重要作戰資訊給敵方，致使徐蚌會戰在短短66天內，犧牲約55.5萬名國軍生命，嚴重影響後續國共內戰的成敗」、「回顧這段戰爭，讓我們省思當年曾有多少志士英豪，用生命力抗共黨威權；更要記取教訓，注意威權勢力對台灣的滲透與影響」。對此，資深媒體人黃揚明直言，賴清德應先承認中華民國。

黃揚明在《新聞大白話》節目中直指賴清德為「中華民國認同的變形蟲」。黃揚明表示，賴清德過去言論總強調台灣與中國無關，甚至直指有台灣才有中華民國，但黃百韜最後是在江蘇身亡。因此，此番言論證明了中華民國歷史並非侷限於台灣。

黃揚明指出，賴清德此次承認國共內戰歷史就是「蔣介石化」，走向當年蔣介石反共、反攻大陸的路線，即「反共的他才認」。黃揚明認為，既然賴清德要消費國軍烈士，至少先認同中華民國。黃揚明提到，國民黨中常委何鷹鷺抖音平台內容涉及推崇中共遭停止黨職處分，黨主席鄭麗文受訪表示，處分是因何鷹鷺「認同的不是中華民國」。反觀民進黨立委王義川近期赴日旅遊，卻在神社參拜時於繪馬住所欄位填下「『台灣國』桃園市中壢區青山路」，王義川甚至曾任黨內政策委員會執行長，位居要職，令黃揚明感到無奈。

黃揚明認為，這樣的國家認同才是現在的麻煩之處，因為黃百韜反共，所以賴清德承認他的歷史，不反共便不認同，此為「自助餐式的歷史解讀」。

