至少將有約241家門市停業 溫蒂漢堡整頓美國經營策略
美國知名速食品牌溫蒂漢堡（Wendy's）正面臨業績低迷與消費支出下滑的雙重壓力，宣布將在明年關閉數百家美國門市，作為整頓國內營運、重振銷售的重大行動之一。這家離開台灣市場數十年的速食業巨頭，如今在美國本土的經營策略出現明顯轉向。
臨時執行長肯．庫克（Ken Cook）於11月7日的財報電話會議上指出，公司計畫明年關閉「中個位數百分比」的美國門市，約占全美6011家餐廳的4%至6%，等於至少將有約241家門市停業。庫克坦言，溫蒂漢堡的美國市場表現「持續承壓」，管理層正「緊急採取行動」，以恢復業務成長並改善整體營運體質。
美國市場銷售額下降4.7%
根據公司公布的最新財報，溫蒂漢堡在最近一個財季的全球銷售額下滑2.6%，美國市場更下降4.7%。公司分析指出，雖然平均客單價略有提升，但顧客到店次數明顯減少，導致總體銷售疲軟。面對這一情況，溫蒂漢堡將重點放在優化營運與顧客體驗上。
財報會議中，公司強調已在多項提升顧客體驗的策略上取得進展，並在直營門市看到初步成果。今年稍早，溫蒂漢堡宣布推出名為「新鮮計畫」（Project Fresh）的改革方案，聚焦提升營運效率、改善獲利結構，並確保品牌在激烈市場中的長期可持續發展。該計畫的重心不在於擴張門市數量，而是提高現有門市的銷售與獲利能力，藉此穩定核心市場。
市場分析指出，溫蒂漢堡的困境反映出整個美國速食產業的普遍挑戰。隨著生活成本與通膨持續上升，消費者在餐飲支出上愈趨保守，連鎖速食品牌面臨顧客流失與利潤壓縮的難題。根據安永帕特儂（EY-Parthenon）美洲零售業務負責人威爾．奧欽克洛斯（Will Auchincloss）的分析，美國家庭的可支配所得正被食品與住房成本吞噬，導致各收入層的餐飲消費明顯縮減。
近40%的低收入家庭已開始削減外食支出
奧欽克洛斯在接受FOX商業頻道（FOX Business）採訪時表示，近40%的低收入家庭已開始削減外食支出，速食業者近來祭出的降價策略，或許預示著整個產業的轉型壓力正在擴大。他指出，當品牌面對「重視性價比」的消費者群體不斷增加時，價格戰與促銷活動勢必將成為市場新常態，甚至可能迫使企業重新制定定價與行銷策略。
溫蒂漢堡雖以「新鮮現做」和「方形漢堡」為品牌特色，但在高通膨與消費轉向的環境下，仍難逃速食業整體下滑的陰影。業內觀察認為，該公司接下來的調整將成為美國餐飲業評估市場重整走向的重要觀察指標。
責任編輯：許詠翔
