至少一年前預謀！張文化名到處買裝備 假冒生存遊戲花4.8萬買整箱煙霧彈

警方查出張文至少一年前就已開始預謀，其在去年4月以假名與生存遊戲名義，購買防護性裝備。（圖／翻攝畫面）

張文19日於捷運台北車站與中山誠品南西隨機殺人，釀成4死11傷慘案。對此，台北市政府警察局21日也說明相關進度，查出張文至少從去年就開始預謀犯案，其去年4月起開始以玩生存遊戲為名，以假名在網站上到處購買戰術性手套、防毒面具等防護性用品，並在今年1月，以同樣名義向貿易商以4.8萬購買24顆煙霧彈。

據了解，張文去年4月起即以生存遊戲為名，以假名「張峰嚴」在各大網路購物商城購買生存遊戲裝備，如戰術手套、防毒面具、防護盾牌等物品，研判其至少一年前就開始預謀。

而張文今年1月起，再度以玩生存遊戲為由，向貿易商購買每顆要價2000元的煙霧彈，直接要求需購買一箱，花費4.8萬元，購買24顆煙霧彈；隨後在今年11月，也就是犯案前一月開始，積極購買汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機與甲醇等易燃物質，以此自製汽油彈。

警方後續清查也發現，張文於北車用掉17顆煙霧彈，其拖著整箱自製汽油罐準備於北車點燃，過程中疑似失手，不慎將拖車汽油罐點燃，讓他迫不得已放棄汽油罐，並因此誤將拖車內的4顆煙霧彈也點燃，隨即徒步前往中山，所幸並未因此釀成更大傷亡。

而張文隨後前往中山時，由於先前於北車的經歷，讓他回到旅館補裝備時，放棄原先準備好的汽油彈，並將身上僅存的2顆煙霧彈丟擲，其中一顆於誠品南西大廳丟擲，但並未成功點燃，數目與警方先前查扣其所購買之煙霧彈吻合。

據悉，張文的計劃書相當縝密，不但事前多次前往場勘，更在Google Maps上進行標記，也與其縱火地點完全吻合。

