至少10國譴責中國軍演 外交部：為虎作倀國際自有公評

中國解放軍東部戰區於12月29日發動「正義使命—2025」軍演，至今已經有超過10個國家或國際組織的對外單位表態譴責，聲援台灣，但中國外交部昨（12/31）日仍在記者會中反駁。對此，我外交部發言人蕭光偉表示，中國近日在台灣周邊無端進行軍演，屬「為虎作倀」，國際社會自有公評。

中國外交部在昨日的例行記者會中，妄稱數十個國家以各種形式表達對中國軍演的支持、中方反對部分國家或機構對中國軍演表達嚴重關切等謬論，蕭光偉認為，既不符合台海現狀與國際社會公認的客觀事實，也違反《聯合國憲章》有關不得使用威脅或武力的原則。

蕭光偉表示，中國近日在台灣周邊無端進行軍演，不僅公然違反《聯合國憲章》有關不得使用威脅或武力之原則、再次片面破壞台海現狀，並嚴重影響台海及區域的安全與穩定，同時也嚴重干擾國際海、空交通及正常貿易往來。

蕭光偉強調，不僅台灣，許多國家也都受到影響或波及，損人不利己，因此任何扈從中國非法與蠻橫挑釁行徑的國家、實體及個人，俱屬「為虎作倀」，國際社會自有公評。

蕭光偉指出，多個友邦，以及日本、英國、法國、德國、立陶宛、澳大利亞、紐西蘭、韓國、菲律賓等理念相近國家、歐盟對外事務部（EEAS）公開強調台海和平穩定的重要性，反對以武力或脅迫等方式片面改變台海現狀，再次證明台灣「德不孤，必有鄰」。

蕭光偉呼籲國際社會持續支持民主台灣，共同維護台海和平穩定與印太區域安全，也竭誠歡迎國際友人訪台，持續深化交流合作，共同為維護區域和平穩定作出積極正面的貢獻。

