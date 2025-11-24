至少18項化粧品含蘇丹紅 古寶無患子、未來美也出事

國內首見化粧品檢出蘇丹紅，食藥署今日公布，至少12家業者、18項產品檢出。（食藥署提供）

國內首見化粧品檢出蘇丹紅，進口商「亦鴻企業有限公司」原料流向14家業者，食藥署今公布，至少12家業者、18項產品受波及，包括古寶無患子潤唇膏也中標，仍在持續清查；抽驗問題原料檢出色素蘇丹4號濃度相當高，明顯疑似詐欺行為、蓄意添加，目前已移送地檢署偵辦。

食藥署日前公布，接獲綠藤生物科技主動通報旗下產品「專心護唇油-莓紅版」疑似檢出蘇丹4號，原料為新加坡Campo Research (Campo Cosmetics) Pte. Ltd. 生產的「紅色複方」，其進口商「亦鴻企業有限公司」原料流向下游14家業者。

廣告 廣告

食藥署公布受波及品項。（食藥署提供）

食藥署公布受波及品項。（食藥署提供）

食藥署公布受波及品項。（食藥署提供）

食藥署公布受波及品項。（食藥署提供）

食藥署今公布，排除1國外業者、1原料出口商，目前下游共12家業者、至少18項產品（含研發成品、半成品）受波及，包括古寶亮澤修護潤唇膏、未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏、歐萊德男／女用養髮液等。食藥署副署長王德原說，目前已要求下架，數量仍在統計、品項也持續清查。

食藥署公布，抽驗問題原料批號2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10，檢出禁用色素蘇丹4號結果依序為1177 ppm、1151 ppm、1486 ppm。至於綠藤生物科技主動通報的「專心護唇油-莓紅版」批號M25062702、M25073001、M25100701，檢出結果依序為48、50、54ppm。

王德原說明，三批原料濃度都相當高，疑似是蓄意添加，是很明顯詐欺行為，針對「亦鴻企業有限公司」輸入的含高濃度禁用色素化粧品原料，疑涉以禁用蘇丹色素攙偽假冒，食藥署已移送地檢署偵辦，並全面封堵問題原料再度流入市面，行政處分也會以最嚴格方向處理。

王德原說，檢出禁用色素蘇丹4號的違規產品，涉違反化粧品衛生安全管理法第6條規定，依同法第22條，可處2萬至500萬元罰鍰，得按次處罰，由所轄衛生局進行後續裁處；不合規定產品依同法第16至18條規定，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，並應即通知販賣業者，於主管機關所定期限內回收市售違規產品，並沒入銷毀之。

食藥署說明，將持續進行清查作業，以確保問題產品不得再流入市面。後續相關資訊，包含問題產品清單、化粧品中蘇丹色素檢驗方法及可執行化粧品蘇丹色素檢驗的實驗室名單等，皆已公布於食藥署「化粧品輸入原料含禁用色素專區」，供各界查詢。

食藥署提醒民眾，若已購買到清單所列之疑慮產品，請立即停止使用，並可向原購買廠商辦理退換貨。若使用後出現皮膚紅腫、搔癢等異常過敏反應，應立即停用並尋求皮膚科醫師診治。消費者在選購化粧品時，建議選擇來源清楚、標示完整且合法登錄之商品。若發現有不良品或使用時發生不良反應，可通報食藥署建置的「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」或撥打通報專線：02-2521-5027進行通報。

更多中時新聞網報導

民歌大團圓創紀錄 喊話再唱50年

世足》史上最小 古拉索世足賽門票到手

TPBL》夢想家7人破十 斬斷攻城獅3連勝