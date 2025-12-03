至少30日本藝人演出受阻 中國粉絲怨官方煽動、業者憂「限日令」擴大

2025年11月21日，在北京知名的Live House「黃昏黎明俱樂部」入口前，張貼著日本藝人的演出海報。路透社



中日關係緊張之際，美國媒體統計，近期至少有30位日本藝人在中國大城的演出活動及粉絲見面會相繼因「不可抗力因素」取消，包含流行巨星濱崎步。中國粉絲抱怨，官方不該刻意煽動民眾的盲目反日情緒；活動主辦方也擔心，類似「限韓令」的文化禁令恐讓他們蒙受重大損失。

日本首相高市早苗11月7日在國會答詢時表示，若「台灣有事」，有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，北京將此視為越過「紅線」，隨即對日本採取經濟與外交報復措施，連帶衝擊在中國各地的民間交流活動。

廣告 廣告

美國有線電視新聞網（CNN）根據主辦方公告統計，近期至少有30位日本藝人在中國大城的演出活動及粉絲見面會相繼取消，包含濱崎步上週原定在上海舉行的演唱會。濱崎步透過IG向粉絲致歉，並上傳自己與舞者們站在空蕩蕩觀眾席前的舞台照片。

兩場不同演場會的主辦方向CNN透露，警方是在演出開始前的數小時抵達現場，提出一些「無法達成的條件」後導致演出被迫取消，或乾脆在沒有任何解釋的情況下叫停活動。人氣動畫《海賊王》（又譯《航海王》）片尾曲演唱者大槻真希在上海的演出，同樣因為「不可抗力因素」戛然而止。

中國網友普遍批評此舉「非常無禮」且「缺乏契約精神」，中國外交部發言人毛寧在記者會上則並未明確說明限制措施，但強調高市早苗有關台灣的「錯誤言論」，已經「嚴重傷害中國人民感情，惡化中日交流氛圍」。

一名持有上海演唱會門票的37歲J-pop歌迷向CNN表示，希望官方限制日本藝人演出的政策能理性處理，「別讓我們中國普通民眾成為第一波受害者」，直言政府不該利用輿論刻意煽動中國民眾的盲目反日情緒。

隨著中國官媒對東京發動猛烈攻勢，網路上的民族主義言論仍在持續升溫，成為中國年輕日系文化愛好者焦慮的根源。18歲的日本動漫與Cosplay愛好者Yui在社群媒體發文詢問能否穿和服出席動漫展時，結果遭到網友群起嘲諷。Yui最終決定放棄這套價值約2000人民幣的服裝，因為她覺得這可能「不合適」。

CNN指出，這並非文化娛樂產業第一次成為北京外交攻擊的目標。當首爾於2016年部署美國的「終端高空防禦飛彈系統」（THAAD，即薩德反飛彈系統）後，中國已實質停止南韓表演活動與韓劇輸入，這是一項施加經濟壓力的非正式禁令。

當前情勢讓以推廣日本藝術為生者憂心忡忡。活動策劃人Koushin Zhao透露，日本歌手阿川泰子在北京歷時9個月籌備的演唱會，在開演前一天遭警方突襲，並施加「極其嚴苛的條件」，導致原定11月22日的演出被迫取消，所有心血付諸流水。

「我更憂心如果這樣的狀況持續下去，未來將面臨何種處境」，他進一步指出，如果情況演變成如同南韓藝人到中國演出受阻一般，恐將阻礙多項業務運作。

另一名在上海的德國音樂會主辦方Christian Petersen-Clausen則坦言，在中日爭端中已被迫取消6場來之不易的日本音樂家演出，沒有人能把原因說清楚、講明白，但大家都心知肚明。「中日之間發生了問題，我猜中國想向日本經濟展現其重要性，因此採取行動。但這對我們已經造成傷害。」

更多太報報導

美學者力挺高市「台灣有事」發言 紐時刊專文：日本已改變世界對台灣的看法

中日關係緊張！林佳龍估爭端持續1年 鼓勵國人赴日遊「柔性」相挺

濱崎步對1.4萬空位開唱 中國官媒硬凹「一人演唱會」是假的：彩排片段外流