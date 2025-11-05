至少4死！UPS墜機炸出巨大「濃煙火球」 傷亡數恐再上升

美國一架貨機發生墜機事故。（示意圖／PEXELS）





美國肯塔基州路易維爾（Louisville）在當地時間（4日）發生重大空難。一架UPS寬體貨機起飛不久後墜毀爆炸，現場火光沖天，最新的死傷統計顯示，事故已造成至少4人死亡、11人受傷，部分傷者傷勢「非常嚴重」，且隨著消防人員持續撲滅機場附近的火勢，死亡與受傷人數恐進一步上升。

根據路透社報導，UPS表示，這架3具引擎的貨機當時正準備執行一趟飛往夏威夷檀香山、耗時約8個半小時的航班，機上共有3名機組人員，恐已全部罹難。

美國CBS旗下地方電視台WLKY拍攝到事發瞬間的畫面，影片中可見飛機起飛時一側機翼已冒出火光，隨後墜地時爆出巨大火球。墜機地點鄰近機場工業區，多棟建物起火燃燒，濃煙直竄夜空。

美國聯邦航空總署（FAA）發聲明指出，這架「UPS 2976號班機」於當地時間週二下午5時15分自「路易維爾穆罕默德．阿里國際機場」（Louisville Muhammad Ali International Airport）起飛後不久墜毀。

一名熟悉調查的消息人士透露，調查人員將重點關注飛機引擎是否在墜毀前脫落，因現場有影片顯示跑道上散落疑似碎片。

美國航空安全專家暨資深飛行員考克斯（John Cox）指出，調查單位必須釐清為何3引擎飛機在1具引擎起火後仍無法維持飛行。他說：「這場火勢過於猛烈，遠超出一般引擎起火的情況。這架飛機理應能靠2具引擎繼續飛行，我們必須查明為何它辦不到。」

路易維爾市長格林柏格（Craig Greenberg）晚間在社群平台發文指出，機場附近火勢仍在燃燒。當局也對機場方圓8公里範圍發布「就地避難令」。

根據FAA資料，這架涉事的MD-11貨機機齡34年。波音公司在併購麥道公司（McDonnell Douglas）後已停止MD-11生產線。波音表示，對所有受影響人員的安全深感關切，並將提供技術支援協助調查。