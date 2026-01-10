「至少51人喪命」伊朗深夜再爆反政府示威! 川普：德黑蘭麻煩大了

川普直指面臨大規模抗議的伊朗已陷入「大麻煩」，並再次警告可能下令進行軍事打擊。 圖：翻攝自 X War Radar

[Newtalk新聞] 伊朗近期爆發大規模反政府示威遊行，伊朗民眾不滿生活成本飆升走上街頭，示威潮蔓延全國。9日深夜再度爆發新一波抗議行動，民眾不顧當局實施網路封鎖及血腥鎮壓，在伊朗首都德黑蘭西北部地區集結示威。美國總統川普（Donald Trump）今天表示，伊朗德黑蘭當局已陷入「大麻煩」。

法新社查實的影片可以看到，在德黑蘭的薩達塔巴德（Sadatabad）區，民眾敲擊鍋碗高喊反政府口號，包括打倒86歲的伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），同時有許多汽車按喇叭表達支持。社群媒體上流傳的畫面顯示，德黑蘭其他地區也出現類似抗議活動。

設於伊朗境外的波斯語電視頻道影片可見，東部城市麥什赫德（Mashhad）、北部的大不里士（Tabriz）及聖城科姆（Qom）均見大批民眾參與示威活動。川普直指面臨大規模抗議的伊朗已陷入「大麻煩」，並再次警告可能下令進行軍事打擊。川普說：「伊朗麻煩大了。在我看來，人民正在接管一些城市，就在幾週前，沒有人認為這種情況真的可能發生。」

伊朗貨幣里亞爾（rial）匯價暴跌至歷史新低，引爆德黑蘭商家於去年12月28日罷巿抗議，一波示威潮迅速蔓延全國，而且規模已明顯擴大。流亡海外的反對派重要人物、前伊朗國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）之子芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）喊話民眾再度展開大規模示威。

總部設於挪威的非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）指出，在伊朗新一波全國抗議行動的前13天內至少有51名抗議者喪生，其中9人未滿18歲，另有數百人受傷。芮沙‧巴勒維今天敦促川普緊急介入。他在社群媒體發文寫道：「總統先生，這是一項緊急且即刻的呼籲，需要你的關注、支持與行動。請做好準備介入，協助伊朗人民。」

伊朗最高國家安全委員會9日則發表聲明指控，近期席捲多地的示威與破壞事件是在「以色列敵對勢力的引導與策劃」下，逐步演變為危害國家安全的行動，背後更有美國情報機構介入。哈米尼也在伊朗國營電視台轉播的演說中堅稱，縱然遭到他所謂「暴徒」和「破壞分子」抗議，這個伊斯蘭共和國「絕不會退讓」。

