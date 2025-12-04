至少9家知名日商起訴美國政府 要求川普返還新加徵的「違法」關稅

除了先前兩家知名美商好市多（Costco Wholesale )和露華濃（Revlon）之外，日本媒體披露，截止至12月2日為止，至少也有9家日本知名企業向位於美國東部紐約、專門處理貿易案件的美國國際貿易法院提起訴訟，要求返還川普政府加徵的關稅。

《日本經濟新聞》報導，這9家控告美國政府的知名日商，包含住友化學、豐田通商、理光、牛尾電機、日本碍子（NGK）、橫濱橡膠、川騎摩托、山崎馬札克、Proterial公司（原日立金屬）等日本企業。

期待最高法院判決？

《日經》的報導也指出，美國聯邦最高法院正在審理川普政府的對等關稅的合憲性，而這些企業發起訴訟的目的是，若美國聯邦最高法院作出違憲判決，企業可獲得已繳納的關稅的返還。

報導稱，美國總統川普以緊急情況下限制經濟交易的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）為依據，在沒有得到美國國會批准的情況下，對各國徵收了「對等關稅」和「芬太尼關稅」等額外關稅。

先前，美國聯邦法院的下級法院認為，川普徵收的關稅，屬於超越總統許可權，作出了違憲裁定。美國最高法院於11月開始審理，最快可能在今年內作出判決。

美日企業紛紛提出訴訟

為應對最高法院下達違憲判決的情況，企業起訴川普政府的趨勢正在擴大。在美國首都華盛頓的聯邦地方法院，美國國內的小規模企業也針對川普關稅提出了集體訴訟。

川普政府一直在有關外交和財政的協調中利用關稅政策。在最高法院的審理過程中，保守派法官也接連對川普政府的做法提出質疑。如果作出違憲判決，除了可能被要求退還關稅之外，還會對經濟和外交産生廣泛影響。



