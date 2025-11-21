至竹北視察市場 蕭副總統：國家關注涵蓋百工百業

（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）副總統蕭美琴今天在竹北市長鄭朝方陪同下視察竹北仁義市場，她表示，國家關注涵蓋百工百業，她肯定市場改造成果已見亮點，盼政府持續給予各行各業溫暖且具體支持。

新竹縣竹北市公所日前升級竹北市場與仁義市場等環境，並增加市場特色，蕭副總統今天在竹北市長鄭朝方陪同下前往仁義市場，鄭朝方現場說，持續透過美學、設計與創新，為市民打造更好的生活環境。

蕭副總統致詞表示，市場改造雖有陣痛，但已展現亮點讓她深受感動，而要讓傳統市場濃厚的人情味持續擴散，關鍵在營造更友善環境，以吸引不同世代，不僅把市場當成採買空間，更是日常休閒的去處。

她表示，雖行程忙碌，但最喜歡有空時逛市場，因為最有人情味、最能看到驚喜，而她跑遍各國發現連鎖店多半相似，唯有傳統市場最能展現在地文化，也很高興許多外國旅客同樣喜歡這裡。

副總統說，改造已見成效，市場業績成長，也相信其他縣市會視為典範，感謝鄭朝方以品味與美學，升級城市。

副總統接受媒體訪問表示，竹北是科技重鎮，但國家關心涵蓋百工百業，盼政府持續給予各行業具體支持，此次走訪市場也讓她感受到鄭朝方與團隊對城市的投入。

副總統說，科技產業、無人機國防應用等都是台灣未來重點，盼除半導體等產業外，各產業都能在國際舞台被看見並拓展合作。

至於是否支持鄭朝方參選明年新竹縣長選舉，副總統表示，此次前來主要了解竹北市於生活各領域所推動的進步與提升，有關參選相關事宜，會有專責委員會處理，不在此多談論。（編輯：林恕暉）1141121