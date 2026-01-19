致函挪威總理拋震撼彈 川普不爽：沒得諾貝爾獎就不必「只顧和平」
美國總統川普近日對北極地緣政治局勢投下震撼彈，將其奪取格陵蘭控制權的野心與個人未獲諾貝爾和平獎的怨懟直接掛鉤。據挪威媒體披露及總理證實，川普在一封致挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Støre）的信函中發出警告，直言既然自己阻止了多場戰爭卻仍被拒發諾貝爾和平獎，他「不再覺得有義務純粹考量和平」，並將轉而專注於謀求美國的利益與正當權利。
這封信件原本是川普針對挪威與芬蘭領導人反對其關稅政策的回覆，但他採取了非比尋常的強硬姿態，將話題導向領土要求。川普在信中向斯托爾抱怨：「親愛的喬納斯：鑑於貴國決定不因為我阻止了8場以上的戰爭而頒給我諾貝爾和平獎，我不再覺得有義務純粹考量和平。」他強調，雖然和平仍是首要考量，但他現在可以毫無顧忌地思考什麼對美國才是「好且正當」的。
NEW: Trump sent message to Norway's prime minister, saying he no longer feels an "obligation to think purely of peace" because he didn't win the Nobel Peace Prize.
Trump said it's time NATO does something for the U.S. and gives up full control of Greenland, according to PBS. pic.twitter.com/eJevCeuCgD
— BNO News Live (@BNODesk) January 19, 2026
川普在信中進一步闡述了他對格陵蘭的主張，以此作為美國安全利益的關鍵。他駁斥丹麥對該島的主權，稱其依據僅是「幾百年前有一艘船登陸那裡」，並質疑丹麥根本無力保護該地免受俄羅斯或中國的威脅。川普宣稱：「自北約成立以來，我做的比任何人都多，現在北約應該為美國做點什麼。」他斷言，除非美國擁有格陵蘭的「完全且絕對控制權」，否則世界將不再安全。
這封由川普親筆撰寫的信函，隨後由白宮國安會人員轉發給多位駐華盛頓的歐洲大使，甚至洩漏給美國媒體，在外交圈引發極大恐慌與混亂。儘管挪威總理斯托爾隨後澄清諾貝爾獎由獨立委員會頒發、非政府所能控制，並證實信件屬實，但川普的強硬態度並未軟化。
面對川普將關稅威脅與領土野心結合的攻勢，國際局勢急遽升溫。英國首相施凱爾（Keir Starmer）已當面與川普對質，指責其關稅提議是大錯特錯；而歐洲領導人為應對此一被視為政治勒索的舉動，正考慮首次動用被稱為「貿易火箭筒」的歐盟反脅迫工具，不排除對美國祭出高達810億英鎊的報復性關稅。
然而，川普陣營對此似乎不為所動，白宮核心人士甚至反擊歐洲過於軟弱，無法自我防衛，顯示川普在追求「美國優先」的道路上，已準備好與傳統盟友全面攤牌。
