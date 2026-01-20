致函挪威總理談格陵蘭 川普：未獲諾獎 不再只顧和平

有線電視新聞網(CNN)19日報導，川普總統寫給挪威總理斯托爾(Jonas Gahr Store)的訊息中指出，沒有獲得諾貝爾委員會(Norwegian Nobel Committee)頒發諾貝爾和平獎之後，已經覺得所作所為「不再覺得有義務純粹只是考慮和平」。為何想要取得礦藏豐富、具有戰略地理位置的格陵蘭，川普曾經說過多個原因，但這是第一次把格陵蘭跟錯過諾貝爾和平獎之間做出聯結。

公共電視網(PBS)首先報導川普致函挪威總理的內容之後，獲得挪威方面證實。

根據挪威總理辦公室提供的訊息副本，川普的訊息是回應斯托爾於18日傳給他的訊息，後者與芬蘭總統史塔布(Alexander Stubb)共同署名。斯托爾和史塔布在訊息中請求與川普通話，討論格陵蘭問題，以及他威脅以關稅施壓丹麥出售格陵蘭一事。他們請求進行電話會談，並展現合作的態度，在訊息中寫道：「我們相信大家應該共同努力讓情勢降溫，在我們周遭發生了這麼多事情之際，我們需要團結一致。」

川普在訊息中寫道，自己阻止了至少八場戰爭，但挪威卻沒有頒獎諾貝爾和平獎，「我不再覺得有義務純粹只是考慮和平，雖然和平永遠會是最主要的考量，但我現在可以思考什麼對美國才是最好以及適當的」。

川普也質疑丹麥對格陵蘭的主權主張，表示「沒有任何書面文件」，並補充說：「從北約創立以來，我為北約所做的貢獻比其他任何人都多。如今北約也應該為美國盡力才是，除非我們對格陵蘭擁有完全且徹底的控制，否則世界就不會安全。」

斯托爾之後發表聲明說，「挪威對格陵蘭的立場十分明確。格陵蘭是丹麥王國的一部分，挪威在此議題上全力支持丹麥王國。至於諾貝爾和平獎一事，我已多次向川普清楚說明一個眾所周知的事實，那就是頒發該獎項的是獨立的諾貝爾委員會，而非挪威政府。」

川普17日表示，從2月1日起，將對反對美國取得格陵蘭的歐洲國家，額外加徵10%關稅。關稅到了6月1日將調高到25%，並且持續到美國取得格陵蘭為止。

華爾街日報報導，位於布魯塞爾的歐盟官員與歐洲外交官，對於川普針對格陵蘭做出關稅威脅特別嚴肅面對，並說由此可見跨大西洋的美歐關係已經出現基本改變。歐洲各國元首則正設法讓緊張關係降溫，但歐盟同一時間也在準備提出因應措施，包括具有威懾力的反脅迫工具做為川普關稅的回應，不過最終目標還是避免貿易爭端持續擴大。英國、挪威等都未公開表示要對美國祭出報復關稅。

