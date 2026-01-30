致函教宗 賴總統：武力無法帶來真正和平

農曆春節前夕，賴清德總統30日到花蓮勗勉當地三軍部隊，並視察花蓮空軍792旅613營第2連，參觀國造「天弓三型」防空飛彈陣地的發射、雷達、指揮等車組。（趙雙傑攝）

響應教宗良十四世「邁向沒有武裝並解除武裝的和平」文告，賴清德總統日前致函教宗，引用蔣渭水「願台灣成為世界和平第一關守衛」的說法，表示唯有建立在尊重人權與民主價值上的互信與對話，才能建構永久和平。國民黨副主席蕭旭岑30日則強調，民調顯示，7成以上國人支持兩岸交流，這已是台灣的主流民意。

教宗良十四世今年元旦發布「第59屆世界和平日文告」，主題為「願平安與所有人同在，邁向沒有武裝並解除武裝的和平」，呼籲世人拒絕暴力與戰爭，該文告由教廷在去年12月18日提前公諸於世。

響應教宗的願景，賴清德總統日前致函良十四世，函文中引用1921年民主前輩蔣渭水願台灣成為「世界和平第一關的守衛」的說法，強調民主、和平與繁榮是台灣的國家路線，也是台灣與世界的連結。

面對中共長期軍事脅迫、政治恫嚇，以及扭曲聯合國大會第2758號決議與二戰歷史文件，藉以矮化我主權地位等作為，賴清德說明，台灣始終選擇以實際行動維護台海和平，並願在對等與尊嚴原則下，持續對話溝通，促進彼此繁榮發展。他也深信，任何以武力或脅迫改變台灣現狀的方式，都無法帶來真正和平；唯有建立在尊重人權與民主價值上的互信與對話，才能建構永久和平。

賴清德並重申，台灣人民與政府願以具體行動，與教廷攜手促進世界和平，共同實踐以人權為核心的普世價值。

國民黨主席鄭麗文日前接受專訪，提及「兩岸和平框架」概念，盼大幅下降軍事衝突，避免兩岸情勢因政黨輪替而改變，並強調要等國民黨重返執政後即推動。此想法卻遭綠營抹紅，蕭旭岑昨坦言，他看到很多支持者的焦慮，「畢竟民進黨抹紅的攻勢太厲害」。

蕭強調，兩岸交流確實是台灣的主流民意，過去半年的幾份民調，支持兩岸交流溝通者最高有多達9成，最低也超過7成，「所以我們去大陸交流，絕對是符合台灣的主流民意」。

他表示，鄭麗文若能訪問大陸，相信對兩岸和平穩定及確立未來兩岸和平的框架會有很重要的突破，況且世界各強國的領袖都要去大陸訪問見習近平，證明國民黨現在的方向，完全符合國際世界潮流趨勢，也就是「要和不要戰」。