致函響應教宗和平日文告 總統：民主和平繁榮是台灣國家路線
賴清德總統日前致函天主教教宗良十四世(Pope Leo XIV)，響應教宗「2026年世界和平日文告」。總統在函中表示，台灣面對區域內極權國家長期軍事脅迫、政治恫嚇，始終選擇以實際行動維護台海和平，民主、和平與繁榮是台灣的國家路線，也是台灣與世界的連結，台海和平穩定攸關人民安全與福祉，更是全球安全與繁榮的重要基石。
總統在函中表示，「2026年世界和平日文告」的主題為「願平安與所有人同在，邁向沒有武裝並解除武裝的和平」，呼籲世人拒絕暴力與戰爭，追求建立在愛與正義上的真正和平，並將此理念落實於日常生活中，他深表認同及感佩。
總統表示，教宗以「黑暗與光明的對比」指出人類正處於新世界誕生的艱難時刻，唯有看見並相信光明，方能戰勝黑暗，令他感觸尤深。總統說，早在1921年，台灣民主先驅蔣渭水即倡議非武力與世界公民理念，期許台灣成為「世界和平第一關的守衛」。今日位處第一島鏈戰略位置的台灣牽動世界地緣政治發展，台海和平穩定攸關人民安全與福祉，更是全球安全與繁榮的重要基石。他也一再強調民主、和平與繁榮是台灣的國家路線，也是台灣與世界的連結。
總統指出，台灣面對區域內極權國家長期軍事脅迫、政治恫嚇，以及扭曲聯合國大會第2758號決議與二戰歷史文件，藉以矮化我主權地位等作為，始終選擇以實際行動維護台海和平。台灣願在對等與尊嚴原則下持續對話溝通，促進彼此繁榮發展。他深信任何以武力或脅迫改變台灣現狀的方式都無法帶來真正的和平，唯有建立在尊重人權與民主價值上的互信與對話才能建構永久和平。
對於教宗指出因先進科技及人工智慧持續運用於軍事領域，正加劇武裝衝突的悲劇風險，總統表示深有同感，並認為各國應共同建立規範，確保科技發展不遭濫用於破壞和平。總統指出，台灣正推動「AI新十大建設」，規劃於2040年前培育50萬名AI人才，並持續發展可信賴的人工智慧與半導體產業，同時願強化國際供應鏈，成為維護區域和平的穩健力量，並協助中小微型企業導入人工智慧完成數位與綠色升級轉型，回應氣候變遷的挑戰。
此外，對於教宗文告指肩負最高公共責任者應建立更具人道精神的國際關係，總統說，台灣積極推動價值外交，並以自由、民主、法治等價值為基石，發揮「Taiwan Can Help」的人道精神，與志同道合國家緊密合作，共同對應全球挑戰，就是以行動證明台灣樂願承擔國際責任，為全球福祉貢獻心力。總統最後也代表台灣人民及政府重申，願以具體行動與教廷攜手促進世界和平，共同實踐以人權為核心的普世價值。
