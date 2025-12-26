致力改善兩韓關係 李在明：開放民眾接觸北韓媒體

對北韓鴿派的南韓現任總統李在明自今年6月上任以來，頻頻對北方遞出外交橄欖枝，首爾當局今天(26日)更宣布解除對北韓官媒「勞動新聞」的禁令，下週起開放民眾自由閱讀。

法新社報導，由於1953年韓戰結束後，南北韓未簽署正式和平條約，導致雙方目前在技術上仍處於交戰狀態，南韓法律長期以來也禁止大眾接觸北韓媒體。

李在明政府上台後，針對相關限制進行調整，並在今天召開跨部會會議達成共識，將原本被列為「特殊資料」的北韓勞動新聞重新歸入「一般資料」，下週經由必要行政程序後正式實施。

南韓統一部19日進行工作報告時，就擴大接觸北韓媒體資料一事表示，南韓現行法令禁止民眾即時接觸北韓「勞動新聞」，但仍有許多媒體會引用勞動新聞的內容報導，許多研究人員也會以此作研究，當局正努力改善制度與實務之間的合理距離。

對此，李在明表示，不讓民眾接觸北韓媒體，或許是擔心他們受到宣傳戰影響，因此「成為共產黨」。但他認為，此舉「低估了國民判斷力」，反而應該開放資料，讓大眾有機會「了解北韓的現實，並思考：『那種事情不應該發生』。」

李在明本月稍早也提到，針對前任政府向北韓發射無人機、發送宣傳氣球的行為，他認為有必要向北韓道歉。李在明不斷努力修補惡劣的兩韓關係，但迄今尚未獲得平壤回應。