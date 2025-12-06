致命失誤！美海軍披露4起重大事故 承認誤擊自家超級大黃蜂戰機

美國海軍4日發布調查報告，披露杜魯門號（USS Harry S. Truman）航空母艦戰鬥群在2024年9月至2025年5月部署期間，發生四起重大事故。其中一起嚴重的友軍誤擊事件，美國海軍軍艦竟誤將兩架美軍戰鬥機當成敵對勢力飛彈而無預警發動襲擊，造成一架戰機被擊落。

一架F/A-18F超級大黃蜂戰鬥機。（資料照／《美聯社》）

調查摘要顯示，這四起分別是：在2024年12月22日於紅海發生的一起友軍誤擊事件，導致一架F/A-18F「超級大黃蜂」墜毀；在2025年2月12日杜魯門號在埃及塞得港附近的地中海與商船發生碰撞；2025年4月28日一架F/A-18E「超級大黃蜂」戰機與牽引車從航母掉落；以及2025年5月6日一架F/A-18F戰機墜毀。

根據《商業內幕》在4日調查報告正式公布前取得的指揮部調查報告，2024年12月22日這起友軍誤擊事件，儘管並非紅海戰事中唯一的一起，但卻是最嚴重的一起。

據報導，當時一艘美國海軍巡洋艦「葛底斯堡號」（USS Gettysburg）在紅海上空向兩架美軍F/A-18「超級大黃蜂」戰鬥機發射飛彈。調查顯示，這艘軍艦誤把美軍戰機當成葉門胡塞武裝發射的反艦巡弋飛彈。其中一架價值約6000萬美元（約18.7億元新台幣）的F/A-18F戰機被擊落，機上兩名飛行員成功彈射逃生；另一架儘管逃過，但據調查揭露也幾乎遭到摧毀；它甚至鎖定了第三架友軍飛機，只是最終沒有按下發射鍵。

兩架美國海軍F/A-18F超級大黃蜂戰鬥機。（資料照／《美聯社》）

遭擊落的飛行員向調查人員表示，當他看見飛彈突然轉向朝自己衝來時，人生跑馬燈在眼前閃過。另一架戰機的飛行員則發出多次求救訊號，選擇以機動飛行閃避飛彈，最終飛彈在距離戰機僅數英尺處擦身而過，墜入海中爆炸。一名目擊事件的海軍直升機指揮官表示，機組人員看見飛彈從頭頂飛過並閃光，攻擊前完全沒有預警。

調查報告指出，葛底斯堡號與航母打擊群之間缺乏整合訓練機會、巡洋艦上缺乏有力支援，以及打擊群內部缺乏凝聚力，導致誤判友機身分並發動攻擊。報告評估，儘管葛底斯堡號艦長受到一系列先前行動和決策的限制，但「根據可取得的全部資訊來衡量，開火決定是錯誤的」。調查也發現，該艦核心互通系統在部署初期就出現嚴重退化，涵蓋網路管理、監視追蹤、識別、任務執行及武器協調等問題。

一架F/A-18E戰鬥機。 （資料照／《美聯社》）

2025年4月28日，航母在閃避胡塞武裝彈道飛彈攻擊時進行急轉彎，一架隸屬第136打擊戰鬥機中隊（VFA-136）的F/A-18E戰機因機庫門未及時關閉，加上甲板異常濕滑及戰機煞車系統故障，從機庫滑落墜海，一輛甲板牽引車同時墜落。調查發現，作戰飛行任務過於頻繁影響常規清潔工作，且負責煞車的士兵缺乏必要知識。

2025年5月6日，另一架第11打擊戰鬥機中隊的F/A-18F戰機在降落時，因4號阻攔索的右舷滑輪阻尼器故障導致阻攔索斷裂，戰機滑出甲板墜海。調查指出，維護措施不當、人力不足、知識缺乏及訓練不足是促成因素，高強度作戰節奏也造成維護環境緊張。

一架飛機從紅海上的「哈里·S·杜魯門號」航空母艦起飛。（資料照／《美聯社》）

而據大陸《央視新聞》援引知情人士消息稱，這一連串事故中的三架超級大黃蜂戰機均未被找回。

此外，2025年2月12日，杜魯門號在埃及塞得港附近的地中海與商船BESIKTAS-M發生碰撞。調查認定碰撞本可避免，航母艦橋團隊未能安全駛過商船。美國海軍因對指揮能力失去信心，於2月解除該航母艦長職務。

美國海軍作戰部副部長基爾比上將（Adm. Jim Kilby）在聲明中表示，「海軍致力於成為一個學習型組織。這些調查強化了我們需要持續投資於人員的必要性，以確保我們向作戰指揮官提供戰備就緒的部隊。儘管面臨挑戰，杜魯門打擊群的水兵在整個部署期間展現了適應力、專業精神和對任務的完全投入。」

