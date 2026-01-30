致命寒流一波波 美多州加設避難中心

嚴寒天候持續肆虐全美，從德州到新英格蘭，根據美聯社報導，已造成至少80人死亡，其中近一半的死亡病例，發生在 田納西州、密西西比州和路易斯安納州。還有超過30萬戶家庭和企業斷電，不少人仍須在避難中心取暖。30號又將有新一波寒流來襲，各地嚴陣以待。

美國大雪成災，在紐約市 曼哈頓的摩天大樓腳下，除雪人員 灑鹽 或除雪劑 已經不夠力，鏟雪車 只好 把雪 倒進一車車的「熱水浴缸」，才能快速融化暴雪。 避寒中心民眾亞歷珊德：「我在嚴寒天候中待了3天，睡在寒冷中 吃飯也在寒冷中，躲在床上也還是很冷，我再也忍受不了了。」

冬季風暴 冰凍美國，受大雪影響的各地，紛紛開設避寒中心，讓民眾取暖。此外，還有許多民眾受困家中，眼看 食物和藥品 即將耗盡，只能 趕緊撥打 求救電話。 避寒中心民眾米勒：「避寒中心每天會給我們3頓熱餐，就跟我自己 在家裡煮的一樣。」

南卡羅來納州交通部長鮑威爾：「我們的工作人員 正在夜間，對主要道路 州際公路和橋梁，進行預先處理 以應對這場風暴，所以你會看到交通部的卡車，在道路上噴灑鹽水，這有助於我們盡可能，長時間地保持道路暢通 。」

地方官員表示，為保持主要道路 交通順暢，南卡羅來納州 自30號起，將出動3000名員工、及1200台的設備，並啟動24小時的 不間斷 除雪作業，以因應暴雪可能帶來的威脅。 連直升機 也出動救災，因為冰風暴 還導致 超過30萬戶 家庭和企業斷電。 根據CNN及法新社報導，由於30號又有新一波 冬季風暴南下，美國南部各州正爭分奪秒，為持續不斷的惡劣天候，做好萬全準備。

