致命衝突持續數週後，泰國與柬埔寨邊境停火啟動

泰國與柬埔寨在邊境達成停火協議，結束近三週的致命衝突，這場衝突導致近一百萬人流離失所。

兩國國防部長在聯合聲明中同意將前線保持在現有位置，禁止增援，並允許居住在邊境地區的平民盡快返回家園。

停火於當地時間週六（12月27日）中午（格林尼治時間05:00）生效。聲明指，停火維持72小時後，泰國將釋放自7月以來扣押的18名柬埔寨士兵。

這一突破是在兩國經過數日談判後達成的，中國和美國提供了外交鼓勵。

協議優先考慮讓流離失所者返回家園，並包括清除地雷的承諾。

泰國國防部長納塔蓬·納克帕尼特（Natthaphon Narkphanit）形容，停火是對「另一方誠意」的考驗。

他向記者表示：「如果停火未能落實或遭違反，泰國保留依國際法行使合法自衛權。」

聯合國人權事務高級專員沃爾克·圖爾克（Volker Türk）表示，希望停火能「為和平鋪路」，而歐盟發言人則敦促在執行上保持誠意。

泰國此前一直不願接受停火，稱上一次停火未能妥善落實，並對柬埔寨試圖將衝突國際化感到不滿。

與7月的停火不同，美國總統特朗普（Donald Trump）此次卻出人意料地缺席，不過美國國務院仍有參與。

之前那次停火協議在本月初破裂，雙方爆發新一輪衝突，互相指責對方破壞停戰。

泰國軍方稱，其部隊在泰國四色菊府（Si Sa Ket）遭到柬埔寨開火，導致兩名泰國士兵受傷。

柬埔寨國防部則表示，是泰國軍隊先在柏威夏省（Preah Vihear）發動攻擊，並堅稱柬方沒有還擊。

整個12月衝突持續。週五，泰國在柬埔寨境內實施更多空襲。

泰國空軍表示，攻擊的是柬埔寨「加固的軍事陣地」，且平民已撤離該區域。柬埔寨國防部則稱這些空襲是「無差別攻擊」，打擊了民宅。

此次停火能否維持，很大程度取決於政治意願。兩國的民族主義情緒已被激化。

柬埔寨尤其損失慘重，失去了很多士兵和大量軍事裝備，被迫撤離原本在邊境的陣地，並承受泰國空襲造成的嚴重破壞，這些怨恨可能使持久和平更難實現。

邊界爭議可追溯至一個多世紀前，但今年初緊張局勢升級，起因是一群柬埔寨婦女在爭議寺廟唱愛國歌曲。

5月，一名柬埔寨士兵在衝突中喪生；兩個月後的7月，邊境爆發五天激烈戰鬥，造成數十名士兵和平民死亡，數千名平民流離失所。

在馬來西亞和特朗普總統的干預下，兩國於10月底談判達成脆弱停火。

特朗普將該協議稱為「吉隆坡和平協議」，要求雙方撤出爭議地區的重型武器，並建立臨時觀察團監控局勢。

然而，泰國於11月中止該協議，原因是泰國士兵遭地雷炸傷，泰國總理阿努廷·參威拉恭（Anutin Charnvirakul）宣佈安全威脅「並未真正減少」。