致命風暴再襲伊比利半島 西葡洪水肆虐
新一波強烈風暴侵襲伊比利半島，西班牙與葡萄牙多地出現嚴重洪水災情。西班牙救援人員今天(5日)持續搜尋一名在暴雨中墜河失蹤的女子；葡萄牙則發布最高等級洪水警戒，警告河川氾濫風險急升。
葡萄牙已確認至少1人死亡，這是今年第7場侵襲該地區的風暴。上週豪雨與強風才造成葡萄牙5人喪生、數百人受傷，數以萬計民眾一度停電，災後復原尚未完成。
「李奧納多」(Leonardo)風暴昨天在西班牙南部安達魯西亞(Andalusia)部分地區降下超過40公分雨量，相當於數個月的降雨總和。數千人被迫撤離，公路與鐵路交通大規模中斷。
葡萄牙當局對桑塔林(Santarem)地區的塔古斯河(Tagus)發布最高洪水警戒，並疏散河岸住戶。民防單位表示，這是近30年來塔古斯河面臨的最嚴峻洪水威脅。里斯本南方城鎮阿爾卡塞爾杜薩爾(Alcácer do Sal)也因河川潰堤淹水，消防人員出動橡皮艇救出近90人。
西班牙國家氣象局已調降部分地區警戒，但災情最嚴重地區仍持續停課與停運。葡萄牙國家海洋與大氣研究所(IPMA)指出，上月是該國自2000年以來第二潮濕的1月。
科學家指出，人為氣候變遷正加劇極端天氣事件的頻率與強度，使洪水與暴雨風險持續升高。
其他人也在看
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
寒流確定侵台！週末「全台急凍」下探7度 最冷時段曝光
好天氣要沒了！中央氣象署已將週末南下的冷空氣，正式升格為「寒流等級」。氣象署指出，明晚受到寒流影響，溫度下滑，最冷時間點是週日至下週一清晨，台南以北、宜蘭僅9至11度，局部地區不排除剩下7度。
週六第2波寒流殺到！專家：急探6度台北10度 一圖看「全台急凍時程」
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
好天氣要沒了！週六溫度溜滑梯 寒流最冷時間點曝光了
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導中央氣象署預報員謝佩芸今（5）日上午說明，今天各地仍溫暖舒適，但明（6）天受到鋒面通過的影響，中部以北、東半部降雨機率增加，預計週六（7日）將會有一波明顯寒流南下，週末期間各地氣溫明顯下降會相當寒冷，更預計這波寒流最冷的時間點是週日（8日）至下週一（9日）清晨。
好天氣沒了！2波冷氣團接力襲「恐跌破10度」 降雨熱區曝光
今（5）日台灣各地天氣穩定，僅迎風東部有些短暫陣雨，不過明（6）日白天鋒面接近，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，北部、宜蘭地區及中南部山區降雨機率越晚越高。氣象粉專「天氣風險」表示，下週三（11日）起另一波東北季風或大陸冷氣團可能南下，北東部再轉陰雨、溫度下滑。
厚外套別收！週六迎「入冬第2波寒流」全台低溫跌破6度 何時回溫曝
氣象署表示，今、明(4日、5日)兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大；東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨。不過氣象專家預估，週六至下週一（7至9日），這波冷空氣的強度，台北測站皆有觸及10度、而成為入冬以來第2波「寒流」的機率，本島縣市的平地最低氣溫可降至6度以下。（記者：簡浩正）
今起3天好天氣！週六迎入冬第2波寒流 「低溫恐探6℃」強冷倒數72小時
今、明（4日、5日）兩天臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大；氣象署透露，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨。氣象專家也提醒，今起3天全台預計將大幅回暖，是年前曬衣晾被好時機，預估在週五（2/6）晚起至下週二（2/10）會有一波強烈冷空氣襲台，低溫恐下探10度，有望成為入冬第2波寒流，示警民眾「強冷，倒數72小時」。
男市場砍警「非隨機殺人」 攤販前爆口角「借1物」遭拒
社會中心／綜合報導苗栗市南苗市場今（4日）清晨發生砍人案，40歲鍾姓男子持刀在市場內閒晃並揚言殺人。2名員警獲報趕抵現場，嫌犯鍾男見員警現身，竟持刀猛砍一名員警的頭部兩刀。現場3名民眾見狀上前協助制伏，另一名員警則是連開兩槍制止，其中一槍擊中嫌犯胸口，而另有一名民眾被流彈打傷手部，傷勢輕微。全案共3人受傷送醫，警方稍早初步說明鍾男犯案過程，並強調本案並非隨機殺人。
淑麗氣象／高溫飆30度！週末強烈冷氣團來襲 恐狂掉至7度
淑麗氣象／高溫飆30度！週末強烈冷氣團來襲 恐狂掉至7度
好天氣僅3天！週五晚轉濕冷 最凍探10度以下
【緯來新聞網】今（4日）台灣環境為偏東風，水氣較少，各地大多為多雲到晴，白天氣溫比昨天高，穩定天氣可
明轉濕涼 周六寒流南下連凍3天 估北部1500公尺山區有雪
中央氣象署最新天氣預報指出，明天鋒面通過，水氣多、轉濕涼；周六（7日）寒流南下，由北到南逐漸轉冷，從早到晚一路降溫。這波寒流最冷時間點在周日（8日）晚至下周一（9日）晨，台南以北平地低溫下探攝氏9度，北部、宜蘭1500公尺山區有望降雪。
美諜藏立院？3／台灣唯一境外敵對勢力是它！ 「1奧步」威逼利誘國軍當間諜
[FTNN新聞網]記者吳政峰／調查報導原則上，《國家安全法》涵攝範圍是基於「境外敵對勢力」發展的間諜組織，若對方已和台灣處於敵對狀態，任何替其在台發展組...
總統稱「好書比好老師重要」被扭曲 林智群挺身反擊
由文化部主辦2026台北國際書展，即日起至8日在台北世貿中心1館展出，3日舉行開幕式，賴清德總統、文化部長李遠、台北書展基金會董事長郝明義，以及多位政界與出版界代表共同出席。賴清德總統昨出席開幕典禮致詞表示：「找一位好老師不如找好書。」強調閱讀對個人成長的影響，引發全國教育產業總工會不滿，認為總統說
一屍兩命! 新莊孕婦騎車自撞燈桿亡 家屬慟:下月臨盆
社會中心／王毓珺 蔡承翰 新北市報導孕婦不慎發生車禍，造成一屍兩命！昨天（4日）晚間，新北市新莊發生一起驚悚車禍，警方初步調查，一名即將要臨盆的孕婦，下班騎車回家，不明原因自撞路緣石之後，又撞上燈桿，導致孕婦連人帶車噴飛，送醫不治，家屬懷疑有人肇逃，但監視器畫面曝光了，確定是自撞。晚間大馬路上，車輛依序行駛，一名穿著厚外套、戴著圍巾的女騎士，突然往右邊偏移，接著撞上路旁的燈桿，連人帶車噴飛好幾公尺，場面相當驚悚。附近民眾：「人死了，聽到就是好像是自撞吧，或是被人家撞到，這個我不能確定。」一屍兩命! 新莊孕婦騎車自撞燈桿亡 家屬慟:下月臨盆（圖／民視新聞）民視記者王毓珺：「實際回到現場，可以看到這條路的車流量相當大，而且車速也都不慢，女子當時發生車禍後倒地不起，可以看到現在地面上，還留有大灘血跡，可以想見當時的撞擊力道有多麼強大。」事情發生在4號晚上6點多，新北市新莊區環漢路二段上，家屬懷疑是遭到追撞，有人肇逃，也急忙PO文，尋求目擊者，但警方初步調查，27歲的王姓女子，懷有身孕即將臨盆，當時下班從新莊騎車要回板橋住家，途中因為不明原因，自撞路緣石，隨後再撞到燈桿，孕婦連人帶車噴飛，整輛機車往前滑行超過20公尺，造成頭以及臉部多處撕裂傷、牙齒多顆斷裂、左手骨折等傷勢，當場失去呼吸心跳，送醫後仍不治身亡。一屍兩命! 新莊孕婦騎車自撞燈桿亡 家屬慟:下月臨盆（圖／民視新聞）新莊分局交通分隊分隊長彭立辰：「王女送醫搶救後仍宣告不治，目前全案已由本分隊完成現場勘查採證，後續將依調查結果釐清事故原因。」原本充滿希望準備迎接新生命，卻因為一場車禍，一屍兩命、天人永隔，留給親友無盡哀傷。原文出處：一屍兩命！新莊孕婦騎車自撞燈桿亡 家屬慟：下月臨盆 更多民視新聞報導台中轎車失控撞2車 駕駛昏迷.乘客雙腿骨折送醫17歲女打工遭絞碎機捲死！雇主竟未投保 Cheap嘆：台灣違法代價比守法低國道當停車場? 女駕駛"暫停內車道"下車抓狗
「霸王寒流」將提早報到？各國模擬預報一圖看：「這兩天」不到6度
[Newtalk新聞] 日前美國預報9日可能出現「霸王寒流」，掀起外界高度關注。氣象粉專「林老師氣象站」指出，確實各國預報都顯示，在7日到9日之間有強冷空氣，且強度最少在強烈大陸冷氣團等級，不排除成為入冬首波寒流，最冷的時間落在8、9日，先濕冷後乾冷，西半部最低溫有機會下探至6度以下。 下波強冷空氣將於7日報到，「林老師氣象站」今日整理各國預報圖表。「林老師氣象站」指出，由各國數值模式模擬結果顯示，強冷空氣預計於7日到9日報到，前後延時3至3.5天。其中美國模式結束還延後至10日上午。 另外，此波強冷空氣強度評估至少在強烈大陸冷氣團等級，最冷時段會落在8、9日這段期間；其中美國的GFS及AIGFS模式甚至顯示8日當天，還有機會再升級為今年首波寒流。 預計這次將會先濕冷後乾冷，7 日有雨，8、9日後環境水氣逐漸減少。中部以北、基隆及宜花地區天氣降溫最為有感，其它地區氣溫也普遍下滑，沿海、空曠及近山區的清晨低溫還會再更低一些，低溫降至10度以下區域範圍持續擴大；其中西半部受輻射冷卻影響，沿海、空曠處清晨低溫還有機會下探至6度以下。查看原文更多Newtalk新聞報導全家咖啡優惠 Let’s
快訊／苗栗警市場遭砍！鍾東錦赴院探視
[NOWnews今日新聞]苗栗市南苗市場今天上午7點多驚傳砍人案！45歲鍾姓男子因在市場內亮刀，嚇壞民眾，在警方到場處置時突然揮刀砍傷33歲朱姓員警，導致朱員頭部被砍中2刀，分別受有7公分與10公分傷...
遭砍警頭部中2刀 顱骨骨裂傷勢重ICU觀察中｜#鏡新聞
持續追蹤這起市場隨機砍人案，31歲朱姓員警遭嫌犯砍中兩刀，造成額頭7公分、頭頂10公分撕裂傷，還有局部顱骨骨裂，所幸沒有生命危險。案發當下員警對嫌犯開了兩槍，還有三名民眾合力壓制，其中55歲羅姓男子見義勇為，卻遭員警開槍誤擊，打穿了左手掌，幸好送醫後沒有大礙。
黃國昌率退休警消提＂行政訴訟＂ 綠營：預算釋憲中
政治中心／王云宣、吳志恆 台北報導民眾黨日前正式宣佈徵召黨主席黃國昌，參選新北市長，今天上午，他會同大批退休警消人員，現身台北高等行政法院，提起「行政訴訟」，指控行政院針對去年三讀通過的警察人員人事條例修法，尚未編列預算，對此民進黨立委反嗆，相關預算早已送交釋憲。大批退休警消2/5上午現身台北高等行政法院提起＂行政訴訟＂ 指控行政院未依據警察人員人事條例修正案編預算（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌，出面聲援退休警消，獲得熱烈支持，超過3百名退休警消，來到台北高等行政庭，要提起團體訴訟。民眾黨主席黃國昌：「提起訴訟的人數，已經超過2千人，我們在立法院，三讀通過了，警察人員人事條例35條的修正案，為什麼有一個政府，可以在國會三讀法律通過，總統公布法律之後，竟然可以選擇擺爛。」退休警察人員協會總會長耿繼文：「我警察工作42年，他不算我42年，只算我35年，我（年金）最高上限8折也不能恢復，我只有7折7折多，78.25%，大部分的人都在70%上下，能夠到80%的沒幾個人啊，可是（政府）對外宣稱，你們可以回到8成。」民眾黨和3百多位退休警消集結台北高等行政法院外 高呼訴求口號（圖／民視新聞）民眾黨號召退休警消，提起團體訴訟，遭解讀是在搶警消選票，尤其民眾黨聲稱，警察人員人事條例修正案，三讀去年就通過，如今指控政府違法不編預算，導致退休警消退休金少領，遭綠營開嗆，修正案窒礙難行，行政院早就聲請釋憲。立委（民）陳培瑜：「黃國昌一定是覺得，現在休會期間，沒有程序委員會可以討論總預算，他非常寂寞非常孤單，他覺得很冷，所以他就自行搭了一個政治舞台，但是我要提醒黃國昌（前）委員，你不要忘記了，相關的預算，行政院已經送釋憲了，我們必須要等到釋憲的結果出爐之後，行政院已經說了，如果釋憲結果出爐，該編就會編。」去年立院三讀通過警察人員人事條例修正案 但行政院認為窒礙難行已提釋憲（圖／資料畫面）去年4月公布的修正案，提高警消退休所得替代率，如今擔憂造成財政衝擊，政院提出釋憲，憲法法庭判決尚未出爐，就先被在野做政治操作。原文出處：黃國昌率退休警消提「行政訴訟」 綠營：預算早已聲請釋憲 更多民視新聞報導黃國昌批谷立言「介入台灣內政」遭轟！AIT回應「真實立場」全曝光黃國昌指谷立言態度與華府落差大！他酸：以為一樣有「兩顆太陽」？AIT「機智回應」黃國昌！周軒大讚：罵人不帶髒字