致命風暴再襲伊比利半島 西葡洪水肆虐

新一波強烈風暴侵襲伊比利半島，西班牙與葡萄牙多地出現嚴重洪水災情。西班牙救援人員今天(5日)持續搜尋一名在暴雨中墜河失蹤的女子；葡萄牙則發布最高等級洪水警戒，警告河川氾濫風險急升。

葡萄牙已確認至少1人死亡，這是今年第7場侵襲該地區的風暴。上週豪雨與強風才造成葡萄牙5人喪生、數百人受傷，數以萬計民眾一度停電，災後復原尚未完成。

「李奧納多」(Leonardo)風暴昨天在西班牙南部安達魯西亞(Andalusia)部分地區降下超過40公分雨量，相當於數個月的降雨總和。數千人被迫撤離，公路與鐵路交通大規模中斷。

廣告 廣告

葡萄牙當局對桑塔林(Santarem)地區的塔古斯河(Tagus)發布最高洪水警戒，並疏散河岸住戶。民防單位表示，這是近30年來塔古斯河面臨的最嚴峻洪水威脅。里斯本南方城鎮阿爾卡塞爾杜薩爾(Alcácer do Sal)也因河川潰堤淹水，消防人員出動橡皮艇救出近90人。

西班牙國家氣象局已調降部分地區警戒，但災情最嚴重地區仍持續停課與停運。葡萄牙國家海洋與大氣研究所(IPMA)指出，上月是該國自2000年以來第二潮濕的1月。

科學家指出，人為氣候變遷正加劇極端天氣事件的頻率與強度，使洪水與暴雨風險持續升高。