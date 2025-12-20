致命1刀刺穿心肺！57歲保全肉身擋刀彈送命 妻淚：他平時就富正義感

張文在誠品南西店隨機砍人，警方封鎖現場，現場血跡斑斑。廖瑞祥攝



北捷隨機殺人造成四人死亡，包含涉案犯嫌27歲張文。19日北捷台北車站事發第一時間，保全余姓男子以及捷運局員工劉姓男子以肉身擋刀彈，其中，57歲余男遭一刀穿刺心臟和肺臟，傷重不治。台北市長蔣萬安探望家屬時，余妻提到先生平時就是一位仗義執言、富有正義感的人。如今，卻不幸遇難，令人心痛。

蔣萬安指出，民眾見歹徒行兇，挺身而出試圖制止，卻遭到攻擊，他慰問其太太時深感不捨，太太也轉述先生平時正義感十足，市府對其勇敢行為表達高度敬意。

死者就是余姓保全。台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉說明病人情況提到，傷者到院時，肩部有約 1-2 公分的傷口，初步判斷左肺受損，緊急開胸手術確認左側上下肺葉皆有損傷出血，且從左後縱膈腔穿刺進入左心房，約5公分「尖銳物刺傷」，不像是炸彈傷，致命原因為出血性休克。

妨害兵役通緝犯張文(27歲)19日在北捷台北車站以及中山站商圈扔擲煙霧彈，且持刀隨機殺人，在被圍捕時，爬到百貨公司高處墜樓身亡。

