致富天機曝光！高股息被打臉 0050年漲32.17%報酬狂飆

財經中心／師瑞德報導

10月定期定額數據顯示風向轉彎：0050單月大增6.4萬戶、今年漲32.17%，規模逼近9,000億；高股息00878與00919表現落後，分別僅2.5%、0.14%，並出現投資人流失。費用率下修與股價分割，強化0050長期吸引力，資金從「配息至上」轉向「總報酬優先」。（圖／記者師瑞德攝影）

證交所公布10月最新定期定額戶數，市場風向明顯轉變，市值型ETF王者0050單月大增6.4萬名定期定額投資人，穩坐冠軍；高股息人氣指標00878則出現「出走潮」，單月流失逾1.2萬戶居末。績效分歧加大，被視為資金轉向關鍵：截至11/10，0050今年以來報酬32.17%，壓過多數高股息ETF；高股息前三大中，僅0056維持雙位數成長，00878僅2.5%、00919更僅0.14%，投資人汰弱留強的趨勢浮現。

0050在調降費用率、股價分割後，入手門檻下修，搭配台股多頭與今年亮眼績效，成為長期定期定額的首選。統計顯示，0050今年來規模擴增逾4,500億元，最新規模逼近9,000億元，投資人數接近180萬，擴張速度不僅領先同類ETF，也把部分「高股息存股族」吸引回到市值型主流。

相較之下，高股息ETF長期成長性相對落後，加上配息稅負議題、成分股輪動緩慢，短期吸睛但中長線績效未必跟得上大盤，投資熱度受壓。市場觀察，10月定期定額排行榜中，除0056仍見正成長，00878與00919分別減少12,267人與1,455人，顯示資金從「配息至上」轉往「總報酬當道」。

回看長期表現，0050成立以來至10/30含息報酬率達1,314%，以每年約250個交易日估算年化報酬率約12.8%，理論上不到5.8年可望資產翻倍；在「可預期、低成本、易長期持有」三項優勢疊加下，0050成散戶定期定額與家庭理財的共識標配。市場並預期，隨規模朝兆元邁進，經理費率仍有下行空間，對長線存股更為友善。

高股息並非「絕對失寵」，在景氣下行或資金偏防禦時仍具配置價值；但在AI、多頭推升的大盤背景下，市值型ETF更能「吃到」權值與景氣循環的成長紅利。投資人佈局時，應以總報酬視角衡量，並留意成分調整節奏、費用差異與稅制影響，避免只看配息率而忽略淨值回檔風險。

