致富密碼瘋傳！他實測「做1動作」竟秒中頭獎 一堆人認證：被公開了

生活中心／綜合報導

去（2025年）曾有民眾分享，尾牙前反覆播放動畫電影《花木蘭》的主題曲〈以妳為榮〉，結果幸運抱回大獎，引發網友熱烈討論。今年這股「聽歌求好運」的風潮再度延燒，甚至連全家便利商店也跟上話題，近日開始在全台門市每日固定播放英文原版歌曲至少2次，沒想到真的有人因此抽中福袋5000元購物金，也有人分享自己在尾牙前一天和當天無限循環播放「老祖宗保佑我」，結果抽中頭獎，讓網友直呼太玄了。

回顧去年，一名網友在 Threads 分享，尾牙前和同事一起播放〈以妳為榮〉，原因是歌曲一開頭就唱出「老祖宗保佑我」，原PO半開玩笑地照做，沒想到最後真的抽中大獎，興奮形容這是「花家黑魔法」，貼文曝光後迅速掀起模仿潮。全家便利商店官方小編本月14日也順勢加入話題，宣布即日起全台門市將不定時播放這首被封為「黑魔法神曲」的歌曲，雖然播放的是英文版原曲，但仍希望能替大家帶來好運，並公布每天中午12點20分與下午5點20分為固定播放時段。

沒想到活動才進行一天，就立刻傳出好消息，15日在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」分享，中午和同事買午餐時聽到店內播放花木蘭主題曲，順手買了一個福袋回公司，邊聽歌邊開獎，原本沒抽到樂扣杯還有點失落，結果最後打開抽獎券竟發現中了5000元購物金，當場驚呼：「列祖列宗直接顯靈啦！花家黑魔法真的不是開玩笑，有人推薦購物金怎麼花嗎？」

貼文一出立刻引來大量回應，網友笑說「除了手機我最想抽到的就是這個」、「謝謝老祖宗保佑」、「今年掃墓記得幫祖先加菜」、「最近在脆看到一堆聽完中獎的，花木蘭真的太猛」、「我買了10包都槓龜，你也太幸運了吧」。也有人分享自己在尾牙前一天和當天無限循環播放「老祖宗保佑我」，結果抽中頭獎，直呼「謝謝花家黑魔法」，還有網友笑回「致富祕密被公開了」。

















原文出處：致富密碼瘋傳！他實測「狂做1動作」竟秒中頭獎 一堆人認證：祕密被公開了

