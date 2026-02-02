致富靠今晚！威力彩飆8.7億 3星座偏財運爆棚

威力彩頭獎上看8.7億元，今（2）日晚間即將開獎。《搜狐網》運勢專欄點名3星座，馬年一開局就有好運降臨，賺錢飛速，財富如潮水般湧來。

獅子座

獅子座新的一年財運亨通，正財方面，憑藉著優秀的組織能力和協調能力，讓業績一路飆升，升職加薪的機會接踵而至。偏財同樣表現亮眼，有機會發掘不同的賺錢管道，財富如同潮水般湧來。

射手座

射手座在賺錢的道路上一路狂奔，事業發展得順風順水，財富也源源不絕地累積起來。此外，射手座在投資方面也有著獨特的運氣，偶爾的小嘗試可能會帶來意想不到的金錢收穫，讓錢包越來越鼓。

雙魚座

雙魚座財運如同泉湧，在貴人的指引下，發現一些隱藏的賺錢商機，輕鬆實現財富的增長。新的一年裡，雙魚座的生活充滿了驚喜和喜悅，賺錢變得輕鬆愉快。憑藉著自身的優勢和好運，在致富的道路上飛速前進。

