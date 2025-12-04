致我的靠山 人生所歷皆是純粹風景

上人行腳，今天回到新店靜思堂，由資深志工們打頭陣，齊聚盤點生命價值，不少人頭髮都已經花白，其中也可以見到不少夫妻檔分享，一路走來的點點滴滴，過程中有辛苦、有歡笑與淚水，都化為做慈濟的養分，更也珍惜這分師徒情誼，志工們也許諾，只要還能走、還能動，這條路就要繼續下去。

熱切的問候聲，背後是師徒相會的感動，上人行腳回到新店靜思堂，由資深志工打頭陣，分享做慈濟的感動。慈濟志工 陳雪子：「我先生 他沒有喝酒，也沒有抽菸，上人說 您先生是 好好先生，上人您知道 他從那天開始，到現在都好好先生，而且我做慈濟，他都一路給我支持 給我陪伴。」

字字都是深刻的人生體會，陳雪子走入慈濟36年，回憶起當時，最重要的就是，要讓自己的先生"簡文吉"，一起加入，這條路才會很順暢。證嚴上人開示 ：「後面的人給妳支持 幫妳靠著，妳要感恩 真歡喜，這種歡樂的家庭就是有福。」

一句話，成為最有力的靠山，從訪視、醫院志工、教聯會、環保，都有夫妻兩人的身影，而簡文吉，身為早期的慈誠隊員，如今也號召年長志工們，每周齊聚中山八德，共同看顧「家」的大小事。慈濟志工 簡文吉：「年紀大的都沒有出來，到最後我就邀一個(囡仔班)，有年紀的大家出來，現在每個禮拜 就這樣輪班 ，來這班 我們叫做囡仔班，每天現在都差不多，十幾個師兄都有出來 。」

證嚴上人開示 ：「大家不能浪費這輩子的時間，期待這輩子都有生命的歷史，都要有價值 大家要，真正把自己身體顧好，慈濟的事情只要身體健康，我們這樣一組 一組，互相要關懷 互相要鼓勵，我們就有很多故事可以再繼續寫，也可以去跟年輕人，我們給他們鼓勵 鼓勵他們，我們的故事 給他們寫，給他們了解 他們就能知道說，我這個委員 他原來年輕，就是這樣這樣地辛苦，他就是那麼認真地在做慈濟。」

資深志工，珍惜每次相會的緣分，這條慈濟路，從黑髮變白髮，步步踏實做的身影，都是為後輩樹立典範。

